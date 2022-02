Ricardo Gareca estuvo presente en el Wanda Metropolitano para ver a Renato Tapia ante el Atlético Madrid

Ambos viajaron a Europa para ver la situaciones de los seleccionados peruanos.

Ricardo Gareca continúa con su visita a los futbolistas peruanos que militan en el exterior y esta vez fue el turno de Renato Tapia, volante del Celta de Vigo de España. El técnico de la selección peruana hizo presencia en el Wanda Metropolitano, donde el Atlético Madrid terminó venciendo por 2-0 en el marco de la jornada 26 de LaLiga.

Lamentablemente el ‘Tigre’ no pudo ver en acción al ‘Capitán del Futuro’, que salió en lista y estuvo en la banca de suplentes, pero no llegó a ingresar al compromiso. Eduardo Coudet usó tres cambios, pero no vio necesaria la presencia del mediocampista nacional. El encuentro fue para los ‘Colchoneros’ gracias a los tantos del brasileño Renan Lodi, que fue la figura del cotejo con un doblete a los 36 y 60 minutos.

Es imporante resaltar que Renato Tapia no es titular en el Celta de Vigo tras volver de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. El volante llegó lesionado, causando moelstia en su técnico, y solo ha ingresado en los últimos minutos de los tres compromisos recientes. Sumó 13 minutos ante Levante, misma cantidad ante el Cadiz y ocho minutos ante el Rayo Vallecano.

La idea de Ricardo Gareca es reunirse con el jugador en unas horas y conocer a detalle toda su situación en el equipo español. El ‘Tigre’ realiza estas visitas eventualmente para corroborar el momento futbolístico que vive cada deportista nacional, de cara a los partidos de Clasificatorias al mundial de Qatar 2022.

La visita fue corroborada por la Federación Peruana de Fútbol, que publicó en sus redes sociales lo siguiente: “El técnico de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪, Ricardo Gareca y el preparador físico Néstor Bonillo se encuentran en el Wanda Metropolitano de Madrid observando el partido entre el @Atleti y el @RCCelta, club donde milita nuestro seleccionado Renato Tapia”, se puede leer.

Ambos llegaron a la selección peruana en el 2015. Foto: FPF.

EL MOMENTO DE RENATO TAPIA

Nadie duda de que Renato Tapia es uno de los jugadores con mayor sacrificio y temperamento de la ‘bicolor’. De hecho, su presencia es casi un hecho en todos los partidos y deja todo en la cancha. Aunque esto conlleve a que pueda lesionarse dada la alta intensidad con la que se juegan los partidos de las Eliminatorias, lo cual sucedió en el último encuentro ante Ecuador en Lima. A propósito, el entrenador de su club, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, declaró de forma incómoda en conferencia de prensa que sentía que la entidad española era un “taller mecánico que lo arreglaban para que juegue con Perú”. Esta declaración resonó por la prensa nacional, causando muchas molestias por el hecho de que el mismo Coudet fue jugador y sabe que las lesiones son parte del fútbol y no provocadas intencionalmente. Además, la ‘blanquirroja’ se juega partidos importantes, por lo que todos los jugadores buscan dar el máximo por su selección para conseguir el ansiado sueño de llegar a la Copa del Mundo.

ÚLTIMAS FECHAS DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

FECHA 17

Argentina vs. Venezuela / estadio Monumental de Buenos Aires

Colombia vs. Bolivia / estadio El Campín

Paraguay vs. Ecuador / estadio Defensores del Chaco

Brasil vs. Chile / estadio Maracaná

Uruguay vs. Perú / estadio Centenario

FECHA 18

Perú vs. Paraguay / estadio Nacional de Lima

Ecuador vs. Argentina / estadio Olímpico Atahualpa

Venezuela vs. Colombia / Polideportivo de Pueblo Nuevo

Chile vs. Uruguay / estadio Nacional de Chile

Bolivia vs. Brasil / Club Deportivo Atlético Morejón

