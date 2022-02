Bus de Benevento, donde viajaba Gianluca Lapadula, fue atacado con piedras en Perugia

Gianluca Lapadula es el goleador del Benevento con diez tantos.

Benevento de la Serie B de Italia, donde juega Gianluca Lapadula, pasó un susto con sus compañeros cuando el bus del equipo fue atacado con piedras previo al encuentro de visita ante Perugia por la jornada 27.

El portal Umbria 24 informó que la agresión se produjo en la ruta E45, en la carretera estatal 3 bis Tiberina, próxima a la ciudad de Todi, pero no se registraron heridas gracias a las maniobras del conductor del vehículo. El medio informó que la policía está investigando el hecho y descartó que se trate de un accidente.

“Fue el gesto de un loco, no hay otras explicaciones, los jugadores y todos pensamos lo peor porque el ruido era fuerte. El conductor estuvo muy bien y afortunadamente no hubo consecuencias”, dijo Fabio Caserta, entrenador de Benevento, que no quiso dar crédito a las versiones que se trate de un atentado de los hinchas del Perugia.

Por su parte, el equipo rival emitió un comunicado para expresar el respaldo al equipo de Gianluca Lapadula con el siguiente mensaje: “El presidente Massimiliano Santopadre y todo el AC Perugia Calcio expresan la máxima solidaridad y cercanía al Benevento Calcio en relación al incidente ocurrido ayer”.

En el encuentro que se disputó hoy el Benevento cayó por 1-0 con la anotación de Christian Kouan a los 86′. El seleccionado peruano ingresó a los 53′, pero no pudo anotar. El equipo del jugador de la bicolor se encuentra en la cuarta posición de la Serie B con 46 puntos.

MENSAJE DE LAPADULA POR UCRANIA

Gianluca Lapadula envió un reflexivo mensaje después que Rusia invadiera Ucrania desde el jueves. El delantero italoperuano indicó que ofrece toda su “solidaridad” de los ciudadanos del país europero que “viven de cerca el horror de la guerra”.

En mi vida siempre practiqué la tolerancia, recibí aceptación en todas las naciones donde me hospedaron y creí en la hermandad entre las personas. Para mí es la única forma de ser verdaderamente humano”, escribió en su cuenta de Instagram-

El delantero de la selección peruana pidió paz entre las dos naciones, porque, al final, los que pagan las consecuencias de esta guerra son los más débiles, o sea, los ciudadanos ucranianos que están buscando refugio en otros países fronterizos como Polonia.

“Y por eso creo en la población rusa y ucraniana, en esa parte que cree en la solidaridad y en la defensa de los más débiles, en esa parte que sabe que las fronteras entre territorios sólo existen en los mapas geográficos”, finalizó.

Gianluca Lapadula puso una imagen que dice “Humans not borders” (Humanos no fronteras) en mayúsculas, en color negro y con un fondo blanco.

