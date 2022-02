Perú vs Ecuador EN DIRECTO: Minuto a minuto e incidencias del partido por la fecha 16 de las clasificatorias

El triunfo 1-0 ante Colombia sellado con gol de Edison Flores, que remeció el clasificatorio sudamericano al Mundial de Qatar 2022, ahora solo es un recuerdo. Con los tres puntos ganados en Barranquilla, Perú avanzó a la cuarta casilla, que da boleto directo a Catar, desplazó a Uruguay a zona de repechaje y relegó a la improductiva selección cafetera cuando restan solo tres fechas y tiene la convicción de salir hoy a la cancha de no perder el paso y seguir asegurando su clasificación a la contienda mundialista por segunda vez consecutiva.

Perú vs. Ecuador rompen fuegos HOY martes 1 de febrero desde las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional de Lima donde alrededor de 30 mil hinchas, todos con su tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 alentarán a la selección peruana en los 90 minutos que dure el juego.

Si gana Perú, los cachorros del ‘Tigre’ estarán mucho más cerca de Catar, pero si la victoria se la lleva la selección visitante que dirige el argentino Gustavo Alfaro, sellará su boleto al Mundial.

Christian Cueva aseguró que Perú se encuentra mentalizado para vencer a Ecuador. “El grupo esta mentalizado para lo que quiere que son los tres puntos, vamos a ir con mucha tranquilidad y humildad”, dijo a la prensa ‘Aladino’ Cueva, que no podrá jugar por suspensión.

“Vemos cada partido como una final y así lo tenemos que tomar. El partido con Colombia ya pasó, ahora estamos enfocados en Ecuador”, agregó el jugador, de 30 años, que milita en Al-Fateh de Arabia Saudita.

TABLA DE POSICIONES

1. Brasil * 36 14 11 3 0 28 5 23 clasificado

2. Argentina * 32 14 9 5 0 22 7 15 clasificado

3. Ecuador 24 15 7 3 5 24 14 10

4. Perú 20 15 6 2 7 16 20 -4

5. Uruguay 19 15 5 4 6 15 21 -6

6. Colombia 17 15 3 8 4 16 18 -2

7. Chile 16 15 4 4 7 16 18 -2

8. Bolivia 15 15 4 3 8 21 32 -11

9. Paraguay 13 15 2 7 6 9 19 -10

10. Venezuela 10 15 3 1 11 13 26 -13

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022 tras la fecha 15

PROBABLES ALINEACIONES

Perú: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Miguel Trauco, Alexander Callens, Marco López, Carlos Zambrano - Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Sergio Peña, André Carrillo - Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Ecuador: Hernán Galíndez - Angelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán – Alan Franco, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Gonzalo Plata - Michael Estrada y Jordy Caicedo. DT: Gustavo Alfaro.

PERÚ VS. ECUADOR - GUÍA DE CANALES

El partido de la selección peruana será transmitido vía Movistar Deportes y en señal abierta por Latina Tv (Canal 2), canal que transmite todos los partidos de la blanquirroja cuando juega de local. También podrás conectarte vía online a través de la plataforma de Latina Play.

Pero si te encuentras en territorio ecuatoriano podrás verlo únicamente a través de la señal de CDF, que es el canal oficial de la Selección de Ecuador.

Si te estás en otro país, aquí encontrarás la lista completa de canales y plataformas para sintonizar el Perú vs. Ecuador.

- Argentina - TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

- Bolivia - COTAS Televisión

- Chile - Chilevision, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

- Ecuador - El Canal del Futbol

- México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- España - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

- Estados Unidos - Fubo Sports Network

- Uruguay - VTV+

- Venezuela - TLT Play

¿CÓMO VER LATINA TV EN VIVO PARA EL PERÚ VS. ECUADOR?

Latina es el canal que transmitirá el partido de Perú. Para ver la señal EN VIVO puedes conectarte desde cualquier parte del mundo siguiendo estos pasos:

- Página web: Para ver Latina en vivo basta con que visites www.latina.pe/tvenvivo o hagas clic en el botón “vivo” que está en la parte superior derecha de la página.

- App Latina: Descárgala para tu dispositivo Android o iOS.

¿CÓMO VER MOVISTAR PLAY?

Es una plataforma sin costo adicional para clientes de Movistar: televisión, internet fijo y celulares. Ofrecen el servicio de streaming que incluye canales en vivo y un amplio catálogo de películas y series. También tiene contenido infantil, entre otros. Puedes descargar la app en celulares o vía web en computadoras.

- Movistar Play en TV: Si tienes un smart Tv descárgate el aplicativo en tu televisor, coloca tu email y contraseña de registro en el sistema y ya podrás ver todo su contenido

- Movistar Play en web: Ingresa a https://www.movistarplay.com.pe/. Si eres usuario de esta compañía coloca tu email y tu contraseña para iniciar sesión y disfrutar de la plataforma.

- Movistar Play en iOS y Android: Puedes descargarte el aplicativo desde las diferentes sistemas de telefonía o tablet. Ingresa a Play Store o Apple Store y busca Movistar Play. Al igual que en tu smart Tv, registra tu email y tu contraseña y podrás ingresar.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE PERÚ Y ECUADOR

- 2021 / Ecuador 2-2 Perú (Copa América).

- 2021 / Ecuador 1-2 Perú (Eliminatorias).

- 2019 / Perú 0-1 Ecuador (Amistoso).

- 2018 / Perú 0-2 Ecuador (Amistoso).

- 2017 / Ecuador 1-2 Perú (Eliminatorias).

- 2016 / Perú 2-1 Ecuador (Eliminatorias).

- 2016 / Ecuador 2-2 Perú (Copa América).

