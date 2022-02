Janet Barboza invita a Anthony Aranda a América Hoy y Ethel Pozo reacciona: “Públicamente lo digo, no me gustaría”

Anthony Aranda envío saludos a Janet Barboza y ella lo invitó a América Hoy. (Foto: Instagram)

Anthony Aranda sorprendió a la producción de América Hoy al aceptar enviar un saludo a Janet Barboza, sobre todo porque un día anterior se atrevió a minimizar al programa. Con total tranquilidad, la pareja de Melissa Paredes le dedicó unas palabras. Sin embargo, esto no fue suficiente para la popular Rulitos, quien indicó que ella no quiere eso, lo que desea es que el bailarín asista al programa, causando sorpresa en Ethel Pozo.

De esta manera, Janet Barboza hizo la invitación formal al coreógrafo, a quien en muchas oportunidades a criticado. Como se recuerda, fue la conductora quien indicó que Paula Manzanal era el plan A de Anthony Aranda y Melissa, su plan B.

A este pedido se sumó Brunella Horna, quien no solo invitó al bailarín al set, sino también a “su mánager” Melissa Paredes. Por su parte, Ethel Pozo no dudó en mostrar su fastidio e indicó que no estaba de acuerda, pero lo aceptaría porque respeta el trabajo, dirigiéndose al productor Armando Tafur.

“Públicamente lo digo, no me gustaría”, dijo Ethel Pozo, quien en muchas oportunidades se mostró en contra de esta relación, por cómo surgió el romance. Incluso, en una entrevista con Infobae, señaló que los valores de ella con los de Melissa Paredes son diferentes .

“¿Qué opino de la relación? Ya te imaginarás mi opinión. ¿Tienen ideologías diferentes? Totalmente, radicales, tenemos pilares distintos, valores distintos. Yo creo que conocí una persona linda en su momento, y espero algún día de la vida, en años, volver a ver esa Melissa. Ahora ya no está, ya no existe (apenada). ¿Si me sigue poniendo triste? Sí, mucho, es que es una persona que ya no está”, dijo a Infobae en aquel momento.

Como se recuerda, Melissa Paredes y Anthony Aranda decidieron formalizar su relación luego que la modelo se divorciara de Rodrigo Cuba.

En el mes de octubre, la modelo fue captada besando al bailarín, y aunque recibió críticas por ser una mujer casada, la joven resaltó que el coreógrafo nunca se alejó de ella, siempre tuvo su respaldo. Por su parte, Rodrigo Cuba, su entonces esposo, decidió firmar el divorcio y llegar a un acuerdo de la tenencia compartida de su hija.

JANET BARBOZA Y LA VEZ QUE ASEGURÓ QUE ANTHONY QUERÍA HACERSE FAMOSO CON MELISSA

Janet Barboza ha expresado en más de una oportunidad lo mal que le cae Anthony Aranda. Incluso, ha señalado que el bailarín quiere hacerse famoso a costa de Melissa Paredes.

“Siento yo que él, esto que ha hecho con Melissa, ya lo intentó antes con otra figura del medio, y pues esta figura finalmente no le dio cabida , es más le prohibió que la mencionara. Me deja con la duda y me da a pensar que lo que intentó con esta mujer famosa y guapísima no le ligó, en cambio con Melissa sí. Pienso que hay un afán de hacerse famoso, popular, etc”, dijo.

De otro lado, Ethel Pozo también se pronunció y aseguró que ella nunca imaginó que el programa América Hoy se vería envuelto en un escándalo por una de sus conductoras. “A veces la vida real supera la ficción, quien iba a pensar sobre este guion, nadie lo había escrito”, señaló.

