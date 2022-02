Anthony Aranda niega que Melissa Paredes haya sido su ‘trampolín a la fama’: “En el baile ya me conocen”

Anthony Aranda asegura que tiene una larga trayectoria. (Foto: Captura / Instagram)

Anthony Aranda se presentó en En boca de todos tras ser presentado oficialmente como el nuevo integrante de Esto es Guerra y no pudo evitar responder a las interrogantes que los conductores le hicieron en la secuencia “Verdad, mentira o chisme?”.

Recordemos que es la primera vez que el bailarín se presenta en un programa en vivo tras hacer pública su relación con Melissa Paredes, quien fue mencionada entre las múltiples preguntas que preparó la producción para el ‘gatito activador’.

Durante su participación en el set, el conductor Ricardo Rondón fue el encargado de consultarle si considera que su actual pareja lo llevó a tener reconocimiento en la farándula peruana. ¿Melissa Paredes ha sido tu trampolín a la fama?, dijo Rondón.

El también coreógrafo señaló que si bien es cierto, su nombre ha sonado con mayor fuerza en el mundo del espectáculo por su romance con la exreina de belleza, él posee una larga trayectoria en el rubro de la danza y que ha representado al Perú en competencias mundiales.

“En mi mundo, en mi ámbito, en mi carrera que gracias a Dios es súper larga, me he hecho conocido dentro de (la danza). He ido a mundiales representando al Perú y me conocen. Quizás sí, soy un poco nuevo en lo que es titulares por todo lo ocurrido (con Melissa)”, señaló.

Su respuesta no quedó muy clara para los conductores, pues Ricardo Rondón acotó: “Lo que está dando a entender es que en la danza ya lo conocían, pero evidentemente la relación y el vínculo con Melissa te ha dado la presencia mediática“.

Asimismo, Gino Pesaressi le preguntó el por qué lo habrían llamado para ingresar al reality. Anthony Aranda aseguró que no lo sabía y que está con todas las “ganas” de competir.

Como se recuerda, Anthony Aranda y Melissa Paredes iniciaron su relación en medio de polémicas. La modelo fue captada con el bailarín en el mes de octubre, cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba. Tras divorciarse, los jóvenes oficializaron su relación en enero. Según señaló la modelo en una entrevista, son enamorados desde quincena de diciembre.

Anthony Aranda niega que Melissa Paredes haya sido su ‘trampolín a la fama’. VIDEO: América TV / En boca de todos

¿QUÉ DIJO ANTHONY ARANDA SOBRE MELISSA PAREDES EN SU INGRESO A ESTO ES GUERRA?

Anthony Aranda ingresó al programa Esto es Guerra agradeciendo a la producción por la oportunidad. “Estoy super feliz, agradezco a la producción por contar conmigo, soy un hombre de retos, voy a dar todo de mi para dejar todo en la cancha”, señaló en un principio Anthony Aranda, que de inmediato fue consultado sobre si es cierto que no quería entrar a la TV.

“No fueron mis palabras, es más a mi me conocieron el televisión, no lo descarto porque es parte de mi rubro. Lo que sí, no me interesa declarar en ningún medio y menos de espectáculos”, contestó el bailarín.

El joven señaló que le parece preocupante que durante 4 meses, desde que fue captado con Melissa Paredes cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba, se siga dañando la imagen de la modelo. “Me parece super preocupante porque decidieron creer en una versión llena de mentiras y mal intencionadas”, añadió, en clara referencia al comunicado del futbolista.

