Yahaira Plasencia lanza taller de baile con Anthony Aranda como profesor

Anthony Aranda ha saltado a la palestra tras ser captado besando a Melissa Paredes, siendo hasta el día de hoy protagonista de las notas de farándula. Sin embargo, ya era conocido desde mucho antes en su medio, como bailarín y coreógrafo.

Es justamente por su profesión que se ha ganado la confianza de Daniela Darcourt, Leslie Shaw y Yahaira Plasencia, con quienes ha bailado en sus shows. Es precisamente esta última quien lo pone nuevamente en el ojo público tras publicar el lanzamiento de su taller de baile, que tiene como profesor a la actual pareja de Melissa Paredes.

El taller se llama La Academia, en la que Yahaira Plasencia debutará como profesora de baile. Ella junto a talentosos bailarines peruanos brindarán clases presenciales a niños y jóvenes durante este verano.

“Este verano me gustaría estar más cerca de ustedes. ¿Qué opinan de unas clases de baile para todos?”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

De esta manera, Yahaira se lanza a un nuevo rubro en su carrera. Las clases inician el 31 de enero y ha anunciado 10 becas.

Anthony Aranda ganó popularidad tras ser captado besando a Melissa Paredes cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba. Tras divorciarse del futbolista, la conductora de TV anunció su relación con el coreógrafo, a quien no duda en expresar su amor cada vez que puede, ya sea en las redes sociales o en Mujeres al Mando, donde es presentadora invitada.

YAHAIRA PALSENCIA LANZA VERSIÓN BALADA DE ‘DIME’ CON OBIE BERMÚDEZ

Sergio George, productor musical de Yahaira Plasencia, invitó al reconocido cantante a formar parte de esta versión en balada del último éxito de la salsera. “Dime” se lanzará oficialmente este viernes 21 de enero en el canal de YouTube y en todas las plataformas digitales de la cantante.

“Feliz al recibir la noticia de parte de Sergio que haríamos ‘Dime’ en esta versión balada al lado de un cantante que admiro mucho musicalmente. No se pierdan este viernes 21 el estreno oficial, quedó lindo e imperdible. Lo hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes”, señaló Yahaira.

Obie Bermúdez tiene éxitos como “Antes”, “Me Canse de ti”, “Si fuera Fácil”, entre otros. Además, ha recibido grandes reconocimientos: “Premio Grammy Latino al Mejor Álbum Pop Vocal Masculino” y también “Nuevo Artista” en el 2004, y en el 2005 ganó “Premio Grammy Latino al Mejor Álbum Pop Vocal Masculino”.

YAHAIRA PLASENCIA Y PANCHO RODRÍGUEZ YA NO SE SIGUEN EN INSTAGRAM

¿Ya no son amigos? Antes de que Pancho Rodríguez fuera impedido de ingresar al país, el chileno no hacía otra cosa que elogiar a Yahaira Plasencia. Pero ahora que tiene prohibido regresar a Perú por haber participado en su fiesta en plena pandemia, la relación entre ellos habría cambiado y no precisamente para bien.

Como se sabe, al participante de Esto es Guerra no le permitieron salir del aeropuerto Jorge Chávez el pasado domingo 9 de enero. Las autoridades lo mantuvieron allí durante tres días junto a su hija de 9 años y, finalmente, decidieron por regresarlo a Chile, su país de origen.

Según informó el chico reality, la oficina de Migraciones tomó la decisión de no permitirle el ingreso a Perú por el periodo de cinco años por haber asistido a la fiesta de cumpleaños que organizó Yahaira Plasencia por su cumpleaños. Aunque el chileno pagó la multa, esto no habría sido suficiente para las autoridades.

Ante esta complicada situación, varios personajes del espectáculo, entre ellos Brunella Horna, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, se solidarizaron con Pancho. Sin embargo, Yahaira Plasencia brilló por su ausencia, pues no emitió un comunicado, ni se refirió a su amigo en sus redes sociales por un problema que ambos protagonizaron en el 2021.

Al parecer, la amistad que tenían se habría quebrado tras el amargo momento que pasó Pancho en el aeropuerto. Esto quedó evidenciado este lunes 17 de enero durante la última transmisión de Amor y Fuego, cuando Rodrigo González anunció que Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez se habían dejado de seguir en Instagram.

