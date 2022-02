Aníbal Torres y exfuncionaria de la PCM son citados al Congreso por denuncia sobre la publicidad estatal

Aníbal Torres, presidente del consejo de ministros. | Foto: Agencia Andina.

El presidente del consejo de ministro, Aníbal Torres, y la secretaria de Comunicación Social de la PCM, Ximena Miroslava Pinto La Fuente, han sido citados a la comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República para que esclarezcan la denuncia hecha por Pinto La Fuente sobre el uso de la publicidad estatal con presuntos fines políticos.

La cita a la sesión ordinaria de dicha comisión, tanto para Aníbal Torres como para Ximena Pinto, es para el día miércoles 2 de marzo próximo a las 4 de la tarde.

En el oficio dirigido al presidente de la PCM se señala que se tiene conocimiento de que la funcionaria Ximena Pinto “ha acudido a diversos medios de prensa para denunciar lo que sería el uso de la publicidad estatal con fines políticos, lo cual al parecer estaría prescindiendo de los parámetros que establece la ley en materia para la selección transparente y descentralizada de los medios de comunicación para la difusión de la publicidad estatal”.

PUBLICIDAD ESTATAL

Cabe mencionar que el último miércoles, la funcionaria de la PCM Ximena Pinto se presentó en algunos medios de comunicación (RPP y Panamericana TV) para denunciar que el premier Aníbal Torres intentó direccionar, de manera ilegal, la entrega de publicidad estatal e invitó a la funcionaria a dejar el cargo si no seguía con las órdenes.

De acuerdo a la versión de la funcionaria, el premier le habría ordenado que se debía retirar al Grupo El comercio de la lista de medios en los que el gobierno colocaría publicidad enfocada en informar sobre el retorno a las clases escolares.

“Le expliqué que no se podía manejar la publicidad de esa forma, que había explicaciones técnicas, [...] [pero] me dijo que me tenía que quedar clara la explicación que me estaba dando”, señaló Pinto La Fuente a RPP y añadió que Torres insistió en la idea de excluir a América Tv y Canal N de la pauta publicitaria que se maneja desde el gobierno.

“Yo intentaba explicarle que el tema político no estaba relacionado con el manejo publicitario, que no podía sacrificar la información que se le entrega a la población por una venganza política”, añadió la funcionaria.

A COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

En tanto, el congresista de Acción Popular Wilson Soto Palacios señaló que tras denuncias de la funcionaria de la PCM, Ximena Pinto sobre el uso de la publicidad estatal con fines políticos por parte del gobierno, ha solicitado la investigación correspondiente a la comisión de Fiscalización del Congreso de la República y la Contraloría

En el oficio enviado a Héctor José Ventura Ángel, presidente de la comisión de Fiscalización, se detalla que “teniendo en cuenta las declaraciones aparecidas en diversos medios de comunicación, escritos, televisivos y otros, de la ex funcionaria de la PCM Ximena Pinto, referida a posibles actos de direccionamiento, irregularidades y de corrupción, en la contratación de la publicidad del Estado con los medios de comunicación, para informar a la población hechos de interés (...), se solicita, (...) se inicie los actos de fiscalización e investigación al respecto”.

Un oficio similar fue enviado al contralor general de la República, Nelson Shack Yalta.

