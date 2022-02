Magaly Medina tras regreso de Michelle Soifer a EEG: “Ella siempre quiere incursionar en la música, pero hace otra cosa”

Magaly Medina se burla de Michelle Soifer tras regresar a Esto es Guerra. (Foto: Instagram/ América TV)

A principios de año, Michelle Soifer anunció en sus redes sociales lo mucho que le interesaba mucho tener un Grammy y lucharía para obtener uno, además de resaltar su ansiada internacionalización. Estas palabras fueron recordadas por Magaly Medina, quien no dudó en preguntar qué pasó. La joven regresó a Esto es Guerra, lugar de donde salió para enfocarse en su carrera musical.

“Hoy todo para mí es el canto, nada más”, señaló en aquella ocasión Michelle Soifer, quien fue presentada este martes 22 como el nuevo jale de Esto es Guerra.

La periodista resaltó que no es la primera vez que la cantante deja su pasión para una oportunidad que le da mayor confort, y se refirió al reciente reingreso de la joven al programa de América TV.

“Como gran bomba presentan a la internacional, la que ya se alucinaba ganado un Grammy, haciendo un featuring con Karol G, en una gira internacional y de pronto toda su bomba se convirtió en humo y ahora se va a ‘Esto es Guerra’”, indicó Magaly Medina entre risas.

“A Esto es Guerra otra vez, siempre ha tenido eso Michelle, que ha querido incursionar en la música, en el canto y siempre ha terminado haciendo cosas diferentes. Porque ya antes, después de su irregular carrera musical, se fue a Combate, que fue el primer reality donde estuvo, y ahora regresó a EEG no sabemos para qué, claro es su zona de confort, a no ser que su disquera no le estén dando el apoyo, del que ella se jactaba en algún momento”, indicó la periodista.

Michelle Soifer regresó a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

La cantante llegó al set de Esto es Guerra como la nueva ‘bomba’ de Esto es Guerra, y en un primer día se enfrentó una vez más a Rosángela Espinoza, otra figura que también aseguró que no regresaría a los realitys.

Cabe indicar que Michelle Soifer señaló en el programa que continúa con sus proyectos musicales, y agradeció a su disquera por haberle dado el permiso para ser parte de los 10 años de Esto es Guerra. La joven resaltó que no podía dejar pasar esta experiencia, por el gran cariño que le guarda al programa.

Michelle Soifer regresó a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

¿Y EL CASTING?

En otro momento, Magaly Medina se refirió al casting que anunció Esto es Guerra. Además, criticó que siempre presenten a los mismos participantes, y no muestren rostros nuevos.

“No hay nadie que diga qué tal sorpresas, es lo mismo de siempre”, resaltó la periodista, para luego preguntar: “¿Y el casting que anunciaron?”.

“Yo creo que no les está funcionando, ah. Porque lo mismo de siempre cuando ya anunciaron cambios y no los hacen, basándose en el recurso de que cumplen 10 años, han traído a todo lo antiguo, a los jurásicos, los antiguos, los históricos, pero la gente se cansa y quiere ver a otra hornada de participantes”, resaltó la periodista, quien ha sido una dura crítica de Michelle Soifer todo este tiempo.

SEGUIR LEYENDO: