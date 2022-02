Mujeres al Mando sería reemplazado por programa conducido por Karen Schwarz: Esto es lo que se sabe

Mujeres al Mando sería reemplazado por programa conducido por Karen Schawrz, Antonio Pavón, 'Tomate' Barraza y Sandra Arana. (Foto: Instagram)

Tal y como lo anunciaron en su momento, Mujeres al Mando saldrá del aire de Latina Televisión este viernes 25 de febrero. Aunque hasta la fecha no se sabe qué programa lo reemplazará de 9 a.m. a 12 p.m., se especula que será un espacio conducido por Karen Schwarz, actual conductora de Yo Soy Nueva Generación.

Estos rumores iniciaron luego que Antonio Pavón publicara una foto en sus historias de Instagram del equipo de Espectáculos, programa de Latina que fue conducido por Schwarz y que tenía como panelistas al torero, Sandra Arana y ‘Tomate’ Barraza.

Como se recuerda, la esposa de Ezio Oliva dejó Espectáculos en el 2016 para enfocarse en su proyecto de convertirse en madre. Sin embargo, sorprendió a todos al ser anunciada como la nueva figura de América Televisión. La exreina de belleza estuvo al frente de Sueña Quinceañera junto al argentino Pablo Heredia.

Espectáculos continuó al aire y Jazmín Pinedo fue la encargada de reemplazar a Karen Schwarz en la conducción del programa, iniciando así los rumores de una supuesta rivalidad entre ellas, algo que ha sido desmentido por las exmodelos.

En 2018, se confirmó que Jazmín Pinedo y Karen Schwarz iban a trabajar juntas en un programa que evolucionó luego a Mujeres al Mando, el mismo, pero ahora conducido por Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino, que será retirado de la parrilla televisiva de Latina este viernes 25 de febrero debido a su bajo rating.

KAREN SCHWARZ VOLVERÍA CON MAGAZINE PROPIO

Tomando en cuenta la curiosa publicación de Antonio Pavón, todo parece indicar que el equipo original de Espectáculos volverá para reemplazar a Mujeres al Mando. Y es que el torero no fue el único que dio a entender ello, ya que Sandra Arana también respondió el post con un comentario que levantó las sospechas.

“Lo máximo, pronto juntos otra vez” , escribió la presentadora muy emocionada. No obstante, su publicación terminó siendo eliminada al instante, al igual que la de Antonio Pavón, según información de Instarándula.

“¿Latina volverá a juntar al clan de Espectáculos en reemplazo de Mujeres al Mando? Mensaje de Sandra Arana que borró alborota redes”, se preguntó Samuel Suárez, creador de la plataforma.

Sandra Arana y Antonio Pavón hacen curioso post en redes. (Foto: Instarándula)

¿Y MELISSA PAREDES?

Los fans y detractores de Melissa Paredes se preguntan si la modelo peruana terminará conduciendo algún programa de Latina, ya que apareció como presentadora de Mujeres al Mando durante varios días. Sin embargo, no volvió a salir en pantalla el mismo día que Rodrigo González confirmó que el magazine había sido cancelado por los directivos del canal. ¿Coincidencia?

Al día siguiente, el martes 25 de enero, Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino confirmaron que Mujeres al Mando no iría más por la señal de Latina Televisión. Ninguna de ellas explicó en vivo qué programa las reemplazaría, pero Giovnna se animó a dar pistas en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora dijo que era muy “sospechoso” que Melissa no esté en Mujeres al Mando un día antes de anunciar que el magazine ha sido cancelado. “¿Melissa, es verdad que a partir del 25 (de febrero) tendrás programa propio?”, le preguntó.

La expresentadora de América Hoy evitó contestar la pregunta y respondió nerviosa: “Aquí estoy Giovanita, presente. Escúchame, nada de sospechoso, no me tires la pelota que no cabeceo. Escúchame, este... mandame un saludito ya que estás en la radio”.

¿Melissa Paredes tendrá programa propio? Giovanna Valcárcel da pistas en Instagram.

