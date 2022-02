Aníbal Torres aclara que “no hay ninguna norma” que prohíba traslado de pasajeros en motos a nivel nacional

Motos lineales en la mira.| Foto: Agencia Andina

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aclaró que, hasta la fecha, “no hay ninguna norma” que prohíba que dos personas viajen en una moto lineal a nivel nacional.

En esa línea, el premier culpó que ha habido una mala información por parte de los medios de comunicación ya que el gobierno del presidente Pedro Castillo no ha presentado un proyecto de ley para prohibir que en las motos viajen dos personas.

“Había una mala información sosteniendo que hemos presentado un proyecto de ley en el sentido que prohíbe que las motos se conduzcan con pasajeros en todo el país. Eso no es cierto, ya lo manifesté en una ocasión”, dijo Torres ante la prensa.

Asimismo, el primer ministro precisó que los parámetros de la norma dependerán del titular de la cartera del Interior, Alnfoso Chavarry, y del ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, quien será interpelado en el Congreso de la República en los próximos días.

“Hay ciertos parámetros, ciertas reglas para establecer la prohibición de pasajeros en las motos y que el conductor sea el único a bordo. Eso lo regirá el ministro del Interior con el ministro de Transporte y Comunicaciones, sobre en qué lugares se van a prohibir”, comentó.

Entre las razones del Ejecutivo para acondicionar el tránsito en motos, Torres manifestó que los robos en este vehículo “se han disparado” las últimas semanas en Lima. Ante ello, precisó que prohibir su uso con pasajeros podría ser solo en la capital del país, y no en regiones en donde una motocicleta es el único medio de transporte y sustento de las familias.

“Mediante este instrumento (las motos) se están cometiendo una gran cantidad de delitos en Lima. No vamos a expedir una norma en aquellos lugares donde la moto es el único medio de transporte y de sustento”, precisó. “Nosotros expedimos las normas, no como los anteriores que nos critican, sino de acuerdo a la realidad social. No vamos a afectar a las personas por afectar, somos razonables”, continuó.

PROHIBICIÓN SERÁ EN ALGUNOS DISTRITOS DE LIMA

En esto coincidió el ministro Chávarry, quien indicó que el traslado de dos personas en una misma moto solo se aplicará en los distritos “álgidos de la capital” y no a nivel nacional. El titular del Minter dijo que están aclarando las medidas que incluirá la norma al respecto porque “solo se aplicará en algunos distritos de Lima Metropolitana y no a escala nacional”.

“Se está regulando, aclarando, porque se determinará en qué lugares álgidos de la capital se aplicará, no se extenderá a nivel nacional”, comentó. Además, reconoció que hay lugares del país, como la Selva, donde el uso de la moto lineal es indispensable.

ESTADO DE EMERGENCIA

El jefe gabinete anunció que el presidente Pedro Castillo dispuso una mayor presencia de policías y militares en las calles para mejorar la seguridad y anunció también que se intervendrán los mercados donde se venden cosas robadas.

“El presidente Castillo ha dispuesto que haya más presencia de las fuerzas policiales y los militares en las calles para garantizar la seguridad de las personas, eso es lo que nos reclama la mancomunidad de alcaldes. Es el problema más grave que tenemos, pero lo vamos a resolver contra toda crítica”, subrayó.

En tal sentido, agregó que para el Gobierno lo primero es la vida, la integridad física, la salud y el patrimonio de las personas, de tal manera que el Perú se va a convertir en uno de los países más seguros y para ello la Policía Nacional tendrá el apoyo de las Fuerzas Armadas.

