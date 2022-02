Ethel Pozo en desacuerdo con el ingreso de Anthony Aranda a Esto es Guerra: “No sé por qué lo han premiado”

Ethel Pozo se mostró incomoda al hablar de Anthony Aranda. (Foto: Captura TV)

El último martes 22 de febrero, Anthony Aranda debutó como chico reality en la nueva temporada de Esto es Guerra. Tras hacer noticia con su aparición en el reality, el bailarín fue abordado por diferentes medios de comunicación entre los que se encontraba “América Hoy”.

Pese a que su ingreso a generado opiniones divididas entre los fanáticos y personajes de la farándula, la conductora del programa Ethel Pozo no dudó en expresar su desacuerdo con la producción del reality por convocar a la nueva pareja de Melissa Paredes.

Así lo dejó ver en la edición de este 23 de febrero del magazine matutino cuando se encontraban hablando de los nuevos “jales” de la competencia. La hija de Gisela Valcárcel evitó comentar sobre los nuevos competidores, pero dejó saber que no entendía por qué el bailarín estaba en EEG.

“No estoy de acuerdo, por supuesto. No sé qué premio le han dado a este señor, no hay ningún premio la verdad. Preferiría no hablar de él”, dijo la conductora cuando el popular “Giselo” le consultó su opinión, puesto que Janet Barboza y Brunella Horna eran las únicas que comentaban del tema.

Sin embargo, también se refirió a la mirada que tuvo Natalie Vértiz. Recordemos que la exreina de belleza se encuentra conduciendo Esto es Guerra y cuando fue el turno de presentar al coreógrafo, ella lucía seria. Por ello, Janet Barboza no dudó en resaltar su expresión.

“¿Vieron la cara de Natalie? Ella nos representa”, dijo la popular “Retoquitos” y a lo que Ethel reafirmó: “Nos representa (la cara de Natalie Vértiz)”.

Recordemos que a mediados del mes de enero, Ethel Pozo confirmó que se había distanciado de su excompañera de conducción, Melissa Paredes, luego de que se confirmara su relación con Anthony Aranda.

NO QUISO SALUDAR A LAS CONDUCTORAS

Durante la misma edición de este miércoles, presentaron un informe en donde se vio que Edson Dávila intentó que Anthony Aranda le mandara un saludo a Janet Barboza y, como era de esperarse, el bailarín solo optó por poner cara de pocos amigos y negarse a emitir cualquier tipo de comentario.

Lo mismo ocurrió cuando otro reportero del magazine se aproximó al ‘Gatito activador’ para pedirle que salude a todas las conductoras de América Hoy; es decir, Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna. Nuevamente, Aranda se hizo el desentendido.

“¿Perdón? ¿De dónde? No escucho, no escucho”, dijo con una actitud desafiante el nuevo integrante de Esto es guerra pese a la insistencia del reportero.

ANTHONY ARANDA EN CONTRA DE LOS PROGRAMAS DE ESPECTÁCULO

Durante su presentación como nuevo jale de Esto es Guerra, Anthony Aranda arremetió contra los programas de espectáculo, ya que no creyeron en la versión de Melissa Paredes, su actual pareja, y se dedicaron a atacarla en televisión nacional.

“A mí no me interesa declrar a ningún medio, menos de espectáculo porque me parece súper preocupante que ya van 4 meses que todos los días los medios se encargan de insultar, desprestigiar y señalar a una mujer, mi novia, Melissa Paredes, porque decidieron creer en una versión llena de mentiras y mal intencionadas”, expresó en referencia al comunicado que emitió el ‘Gato’, quien aseguró que ellos seguían siendo pareja cuando se emitió el ampay.

Incluso, Aranda aconsejó a la prensa ser menos “doble moral”. “Se habla mal de una mujer cuando meses atrás se ponen polos contra el bullying, o compañas para defender a la mujer. Todos los días la dañan (a Melissa). Yo entiendo que sea su trabajo, pero que sean un poquito menos doble moral”, añadió.

