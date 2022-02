Vladimir Cerrón sobre el vencimiento de vacunas: “Tenemos que buscar a la gente en sus domicilios”

Vladimir Cerrón tuvo una extensa entrevista con "Hildebrandt en sus trece". Foto: Andina

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter sobre la vacunación que se viene implementando desde enero del año pasado. Resaltó que uno de los errores más grandes del país es seguir el esquema antiguo.

“ Uno de los errores en la inmunización del país es porque seguimos el esquema antiguo de esperar que la gente venga a los centros a vacunarse. Esa filosofía debe cambiarse, tenemos que buscar a la gente en sus domicilios . Si fuera así, no se estuvieran venciendo las vacunas”, se lee.

Recordemos que cuando Hernando Cevallos todavía seguía en el cargo como titular del Minsa, implementó una campaña llamada “Vamos a tu encuentro”, donde 40 brigadas de salud recorrieron varios distritos de Lima para buscar y vacunar a las personas que aún no contaban con la segunda dosis en sus mismos hogares. Esta actividad se realizó en el mes de diciembre del año pasado.

Asimismo, hace unos días, comenzaron a haber especulaciones de que Cerrón “se encontraba dirigiendo el Minsa”, pero esta mañana el titular del sector lo negó y señaló que el secretario general de Perú Libre es “un médico”, pero es él quien dirige su cartera.

“El doctor Vladimir Cerrón es un médico, pero el que dirige el Ministerio de Salud, es mi persona. El que da las políticas de salud es el presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, quien me convocó a ser ministro”, aseveró.

Además, Cerrón aseguró que no tiene que ayudar al nuevo ministro de Salud porque “él conoce a la perfección el programa del partido, porque lo aplicó en Chanchamayo”. Ante ello, algunas bancadas mencionaron que si no lo destituyen no darán el voto de confianza al Gabinete Torres.

Aún así, el secretario de Perú Libre expresó su molestia sobre la salud y la atención de la medicina en el país, mencionando que “la atención secundaria u hospitalaria en Lima es terreno de nadie”.

“La atención primaria es la piedra angular de la medicina futura, su presencia es escasa en la zona rural y casi inexistente en la urbana. La atención secundaria u hospitalaria en Lima es terreno de nadie. ¿Quién se beneficia con esto?, el sector privado. ¿Es casualidad?, no”, señaló.

Finalmente, en otro tuit aseguró que el Minsa tiene varios millones de soles y que de eso solo ha gastado el 3.7% “enriqueciendo a la caviarada”.

“MINSA tenía 1,091,922,984 millones de soles para fortalecer la atención primaria (puestos de salud) en Lima y regiones. Solo ejecutó 40,4 millones (3,7%), en consultorías, enriqueciendo ONGs y la caviarada, en detrimento de la salud del pueblo. ¡Cambiar lo que debe ser cambiado!”, finalizó Cerrón.

FISCALÍA PIDE AUMENTAR SU CONDENA

El fiscal anticorrupción de Junín, Ramón Vallejos Odría, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que la condena que recibió Vladimir Cerrón por negociación incompatible en el 2019, se cambie y aumente a 4 años con 8 meses.

Esto fue procesado en junio del 2021, será revisado por el pleno de la Corte este cuatro de marzo desde las nueve de la mañana. Durante la sesión un grupo de jueves decidirá si admite o no el recurso para que luego sea debatido en profundidad y se determine si corresponde o no el aumento de la pena contra el líder del partido político Perú Libre.

En este sentido, depende de la Corte Suprema el futuro y la libertad de Vladimir Cerrón, pues la Fiscalía sostiene que no debió reducirse la pena sin considerar la gravedad de un delito de corrupción en funcionarios en ejercicio, como lo fueron Cerrón y otros gerentes regionales en Junín.





