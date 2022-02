Hernando Cevallos se pronunció sobre la permanencia del nuevo ministro de Salud

La presencia de Hernán Condori a la cabeza del Ministerio de Salud (Minsa) sigue siendo motivo de diversas discusiones, sobre todo por los cuestionamientos que pesan en su contra. Al respecto, el extitular de la mencionada cartera, Hernando Cevallos , dijo conocer las acusaciones, pero que se trata de una decisión cuyas consecuencias deberán ser asumidas por el propio presidente Pedro Castillo .

“Por supuesto que tengo observaciones a la trayectoria del ministro (Condori), pero si el presidente (Pedro Castillo) ha decidido mantenerlo por las razones que sea, que asuma la responsabilidad de llevar adelante la salud de la mejor manera, que no se encapsule, que convoque, que se siente a conversar con las instituciones que lo han cuestionado y buscar caminos para avanzar en la salud”, dijo en una reciente entrevista.

Cevallos aseguró que no puede hacer caso omiso a lo que se dice de su sucesor, quien ha sido cuestionado por su falta de experiencia para el cargo y la promoción de un producto cuya eficacia no estaba respaldada científicamente. A pesar del perfil de quien ahora dirige el Minsa, el exministro dijo que no se puede paralizar el trabajo realizado.

“Lo que no puede pasar es que nos paralicemos. Y esto no quiere decir que voy a tomarme la píldora y decir que no hay cuestionamientos en la trayectoria del ministro porque sí las hay, Pero es el ministro que tenemos, el presidente lo ha respaldado públicamente, esperemos entonces que, de la talla, que realmente mejore la salud, que corrija los errores que seguramente se han cometido en estos años”, puntualizó.

Ministro de Salud, Hernán Condori promocionando la agua arracimada, ClusterX2.

Condori ha permanecido en el encabezado de varios titulares por la defensa al producto que promocionaba y por el cual fue duramente cuestionado por la comunidad médica nacional, la misma que, a través de instituciones como el Colegio Médico del Perú, pidió su renuncia.

ENCUENTRO DE AUTORIDADES

Hernando Cevallos confirmó que mantuvo una comunicación con Condori, a quien le señaló los temas que deben atenderse con prioridad desde el ministerio que hoy tiene a su cargo. Cevallos recalcó que hizo presente la intención de muchas personas interesadas en “construir un país distinto”.

“Estos planteos que se han hecho del Colegio Médico, de otras instituciones cuestionándolo al ministro sus propuestas que no parecen serias antes que asuma el ministerio por supuesto preocupa. No está en mis manos decir este ministro debe ir o este otro no debe ir. Yo lo que espero es que si está este ministro y el presidente decide mantenerlo espero que realmente impulse la lucha, la defensa por la salud”, precisó.

Hernán Condori es el ministro de Salud en el cuarto gabinete de Pedro Castillo. Foto: Andina

Cevallos también se refirió al anuncio del actual ministro de Salud sobre el permiso de habilitar los aforos al 100%. Recordó que si bien cuando estos eran bastante limitados, parte de la población sintió que se estaban imponiendo muchas restricciones, obedecía a una situación que hoy ha cambiado. Señaló que se han flexibilizado algunas medidas, pero que no se debe bajar la guardia ante el avance del virus que ha desatado esta larga pandemia.

“Yo comparto la idea que tenemos que ir acercándonos, yo no diría a la vieja normalidad, sino a construir una mejor normalidad, aprendiendo de los errores y la enseñanza de la pandemia, pero hay que tener cuidado esto de lanzar el 100% de aforo en todas las circunstancias. Me parece que podríamos esperar un poco, me parece que deberíamos tener un poco de cuidado”, señaló durante su más reciente aparición en medios de comunicación.

SEGUIR LEYENDO