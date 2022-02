Pedro Castillo: Ministro Chavarry justificó bloqueo policial para evitar que la prensa se acerque al presidente

Alfonso Chavarry explicó lo sucedido con la prensa y Pedro Castillo en Lurín.

Esta mañana, el presidente de la república, Pedro Castillo, junto a la vicepresidenta Dina Boluarte, llegaron a Jicamarca para entregar personalmente el Bono Yanapay Perú a la beneficiaría número 12 millones.

Los medios de comunicación fueron invitados a la actividad oficial, sin embargo, el mandatario evitó dar declaraciones e, incluso, impidió que se le acerquen los periodistas con la ayuda de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Personal de la PNP formó un cerco con sus escudos de plástico para cuidar el perímetro del presidente y así evitar que la prensa se le acerque. De acuerdo a las imágenes difundidas por distintos medios, ni el personal del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), canal estatal, pudo acercarse.

Al respecto, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Alfonso Chavarry, minimizó lo sucedido y explicó que los agentes del orden deben actuar de esa manera en busca de salvaguardar la salud e integridad del jefe de Estado.

“Acá hay dos cosas importantes. Uno es que la policía toma las medidas de seguridad en cuanto a los dignatarios. Y segundo es que no se pueden acercar, incluso a mí, por la pandemia, por la pandemia. No hay otra mala intención”, indicó a RPP.

Asimismo, Chavarry negó que el presidente tengo problemas con la prensa, además, contó que todos los ministros de Estado tienen la libertad de expresarse y manifestar sus actividades a través de los medios de comunicación.

“A nosotros (el presidente) nos ha dado amplia libertad para salir a la prensa para manifestar e informar todo lo que nosotros realizamos. (No hay una orden para alejarse de la prensa) Al contrario, la prensa es nuestro amigo y son pieza fundamental e importante para difundir el trabajo que realizamos”, dijo el ministro.

Al ser consultado por el responsable que ordenó que aislaran a los periodistas, el titular del Mininter mostró desconocimiento y alegó que recién llegaba a Lima tras realizar otras actividades al interior del país.

“Yo no he visto (que hayan aislado a los periodistas), acabo de llegar del VRAEM. Lo que si hay es seguridad, porque gran cantidad de gente se le acerca y se tiene que ver por su seguridad”, expresó.

“No sé quién dio la orden, como les digo acabo de llegar. No va a continuar esto, somos muy respetuosos de la prensa, nosotros nos acercamos”, continuó.

DISCUPAS DE PEDRO CASTILLO

Desde que era candidato a la Presidencia del Perú, Pedro Castillo ha tenido episodios negativos con la prensa. El más reciente ocurrió hoy, 22 de febrero de 2022, en Jicamarca, en donde utilizó a miembros de la Policía Nacional del Perú para crear un muro de contención humano y así evitar que se acerquen a él.

Hasta el momento, no se ha referido al respecto. Pero si se pronunció sobre lo ocurrido ayer, cuando el mandatario se molestó tras ser consultado por las declaraciones de dio a la Fiscalía en el marco de las investigaciones en los casos Provías y los ascensos de las FF.AA. y calificó a la prensa como un ‘chiste’.

“Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, por qué no se centran en los temas importantes. Hablemos de la educación, acompañen a ver cómo están las escuelas, acompáñenme a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos, a mí me interesa el país. Por qué no me acompañan ustedes a ver cómo están las cosas. Yo les pongo movilidad y nos vamos como ustedes. Salgan de Lima, Lima no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país”, dijo Castillo desde Lurín.

Ante ello, en sus disculpas, Castillo Terrones sostuvo que se encontraba concentrado en el reinicio de las clases presenciales 2022, por lo que incomodó con la pregunta. Justificó su actitud como “una reacción natural”.

“Surgió una pregunta que el Perú sabe que está en un marco de una investigación. Entiendo que si se ha sentido incómoda la prensa es una reacción natural de una persona que está abocada a un trabajo, pero desde acá si hay una situación y se ha herido parte de la susceptibilidad de la prensa, pido las disculpas correspondientes”, alegó Pedro Castillo.

