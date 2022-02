Sheyla Rojas tras anunciar reconciliación con ‘Sir Winston’: “Él sabe que me quiero casar y que no lo voy a esperar toda la vida”

Sheyla Rojas no esperará mucho para casarse con su novio. (Foto: Instagram)

A través de una entrevista con Magaly Medina, Sheyla Rojas contó detalles de por qué se peleó con su novio Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston. La rubia indicó que fue producto de los celos tras ver su celular.

La joven señaló que vio que su pareja le decía “Mi reina” a otra mujer. Grande fue su enojó que decidió irse de la casa pero jamás se llevó todas sus pertenencia. Luego comprendió que estaba exagerando. Tras resolver sus diferencias, Sheyla confesó que le gustaría tener más hijos y casarse, y él lo sabe.

“No hemos hablado de matrimonio porque, en realidad, yo creo que es algo que él lo tiene que hacer, a él le tiene que nacer”, explicó la figura de la farándula, quien tiene menos de un año con su pareja.

“Él sabe que yo quiero tener hijos, que yo me quiero casar, que quiero formar mi familia, y tampoco me voy a quedar esperando toda la vida, tres o cuatro años, yo no lo esperaría y él lo sabe”, acotó Rojas, dejando en claro que ya se estaba tardando.

¿POR QUÉ SHEYLA ROJAS SE PELEÓ CON SIR WINSTON?

Sheyla Rojas dio detalles de su corta ruptura y reconciliación con su novio, con quien está viviendo nuevamente.

“Mira a mí me choca que mi novio le diga a otra mujer: ‘mi reina’. La única reina de esta casa y de su vida soy yo, entonces, quizá, yo lo tomé a mal, porque, a mí, esas cosas no me gustan”, indicó la exconductora de TV, quien recibió la rápida respuesta de la periodista.

Magaly se mostró contrariada con esta explicación y le preguntó si fue solo esa razón, o se estaba echando la culpa de todo por vergüenza a contar lo que realmente pasó.

Ante ello, la joven señaló que es tal cual ella lo estaba contando, reconociendo que es una exagerada. Aunque sí aceptó que para que se ocasiones esta pelea, los dos fallaron.

¿CÓMO SE RECONCILICIÓ?

Ante la consulta de cómo se reconcilió con su novio, Sheyla Rojas confesó que Anthony Pavón y su pareja hablaron con ella, pues Sir Winston los llamó para contarle la situación.

“Hablaba con Antonio y Joy porque sabe que con ellos hablo todos los días. Hablaba con mis hermanas. Yo lo tenía bloqueado”, dijo.

La exmodelo señaló que fueron ellos quienes contribuyeron a esta reconciliación. “Ellos me decían: “Sheyla conversa con él, trata de darte cuenta” (…) porque a veces no es para tanto”, contó.

Sheyla Rojas confesó que malinterpretó las conversaciones que encontró en el celular de Sir Winston, donde le decía 'mi reina' a otras mujeres.

HIZO UNA REFLEXIÓN SOBRE SU RELACIÓN

En otro momento, Sheyla Rojas reconoció que su relación sentimental no siempre ha sido perfecta como muestra en sus redes sociales, pues para ella ha sido todo un proceso el vivir juntos desde el día en que se conocieron.

“Como toda relación, mientras que yo vea que en realidad el compromiso y el respeto es mutuo. No todas las relaciones son perfectas o de felicidad pura”, añadió la popular modelo de Instagram.

Finalmente la exchica reality señaló que el empresario nunca le ha prohibido que agarre su celular, por lo que confía en él. “Él nunca me ha negado agarrar su teléfono. Yo siento que él me respeta mucho”, indicó.

