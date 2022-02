María del Carmen Alva: presentan segunda moción de censura contra presidenta del Congreso

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso.| Foto: Agencia Andina

Siguen las demandas contra María del Carmen Alva. Esta vez se conoció, que los parlamentarios de las bancadas de Perú Democrático, Perú Libre y Juntos por el Perú, firmaron por segunda vez la moción de censura contra la presidenta del Congreso.

Como se recuerda, hace unas semanas, el semanario “En sus Trece” publicó un informe en donde deja entrever que María del Carmen Alva y otros congresistas de oposición se reunieron para crear estrategias y así vacar a Pedro Castillo. Ante esto, los legisladores suscribieron este documento que fundamenta la censura por dicha reunión.

Cabe mencionar, que en este encuentro estuvo María del Carmen Alva y Luis Arriola (Acción Popular); Patricia Juárez y Hernando Guerra García (Fuerza Popular); Jorge Montoya y Alejandro Muñante (Renovación Popular); Norma Yarrow y José Williams (Avanza País); Carlos Anderson (Podemos Perú) y Lady Camones (Alianza Para el Progreso); además de los ex congresistas Úrsula Letona y Jorge del Castillo.

“El Congreso de la República ha querido disimular esta reunión de coordinación del ‘Plan vacancia exprés del Castillo’ emitiendo una nota en el Congreso noticias e intentando justificar la reunión bajo la excusa de un seminario taller financiado por l a Fundación Frierich Naumann, quienes estarían financiando estas actividades golpistas en territorio nacional . Esto es una grave intervención del Gobierno de la República de Alemania en nuestra política y soberanía nacional”, se lee en la moción de censura presentada.

De igual manera, la crítica hacia la Mesa Directiva del Congreso se dio porque “ha asumido un plan cuasi montesinista que vulnera el fin de nuestra carta magna, intentando instaurar el ya referido gobierno parlamentarista con esencia fujiaprista”.

Cabe mencionar, que los parlamentarios que buscan censurar a la presidenta del Congreso explicaron que Alva Prieto encabeza un “grupo golpista” que infringe el artículo 45 de la Constitución Política, en donde se refiere que el “poder del Estado emana del pueblo”.

“Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición”, mencionó.

Recordemos que la primera moción de censura contra María del Carmen Alva, fue interpuesta por Silvana Robles, congresista de Perú Libre.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Betssy Chávez, interpuso una demanda constitucional contra María del Carmen Alva, en la cual ha manifestado que no la retirará y continuará con el proceso.

“Yo no voy a retirar ninguna denuncia, ni la que dirigí contra la presidenta del Congreso, doña María del Carmen Alva, ni tampoco contra la que dirigí a Patricia Chirinos porque considero que hay una infracción constitucional en los artículos 102, 113″, expresó en diálogo con Latina.

La congresista de Perú Democrático aseguró que no cree en la denominada “tregua” entre el Ejecutivo y Legislativo promovido exactamente por Alva Prieto y el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

“Aunque me lo pidiera el papa, yo no voy a dejar sin efecto las denuncias que he presentado. Hay una infracción constitucional a todas luces y al menos amerita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dé el trámite, la admisibilidad”, dijo.

“Cuando uno plantea una acción como esta, no es un acto de venganza, no es un acto de amedrentamiento, es un tema de poner orden. Saben qué, en este Estado hay Gobierno y si bien es cierto tienen herramientas como congresistas para fiscalizar, siento que ha habido un abuso paulatino”, cuestionó.

