Esto es Guerra: Yahaira Plasencia volvería al reality y estas son las pruebas

Yahaira Plasencia sería presentada este lunes en Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

No falta nada para el estreno de la edición 10 años de Esto es Guerra. A través de las redes sociales se dio a conocer que un gran escenario se armó en la playa Agua Dulce, lugar desde el que se transmitirá la nueva temporada del reality.

En los videos, que se volvieron viral rápidamente, se puede escuchar la voz del conocido tribunal, además de los nuevos conductores del programa; sin embargo, eso no fue lo que más llamó la atención de las personas que se encontraban transitando por el lugar, sino escuchar la presentación de Yahaira Plasencia.

“ ¿Yahaira Plasencia presentada ayer en Agua Dulce? No se les ocurrió que la gente tiene celulares, no entiendo nada. Sigo pensando que es despiste, no los creo tan zanahorias”, escribió Samuel Suárez de Instarándula.

El periodista se animó a opinar sobre los videos y señaló que no creía capaz a Peter Fajardo de grabar el programa estreno, más sabiendo que había gente con celulares cerca al estrado que armó para presentar a sus ‘bombas’.

Asimismo, el conductor de Instarándula señaló que lo más probable es que el productor del reality haya ideado todo esto para llamar la atención de los usuarios de las redes sociales, pues no echaría a perder de ninguna manera sus sorpresas.

“ Yo creo que Peter Fajardo y la mancha son unos cerebros televisivos increíbles porque por algo tienen el éxito que tiene y no pues , no van a estar presentando sus conductores y sobre todo cuando no es un espacio cerrado sino es público”, señaló.

NO CREE QUE SEA GRABADO

Existe una gran expectativa por el estreno de la nueva temporada de Esto es Guerra, por lo que sorprendió a más de uno ver el escenario que armó la producción del reality en la playa de Agua Dulce.

Al ver el espectáculo que se armó, muchos aseguraron en las redes sociales que el programa sería grabado, pero para Samuel Suárez esto no es así, sino más bien fue la prueba de sonido para que todo salga perfecto cuando salgan al aire en vivo.

“Desde ayer estoy soltando imágenes de las grabaciones en Agua Ducle, yo dije, sinceramente yo no creo que estén grabando el programa. No creo que sean tan inocentes de ponerse a gritar en todo Agua Dulce los nombres de sus bombas sabiendo que hay mucha gente que transita”, agregó.

Yahaira Plasencia volvería a Esto es Guerra y su presentación habría quedado al descubierto durante los ensayos del reality.

¿QUIÉNES ESTARÁN EN EEG?

La décima temporada de Esto es Guerra se encuentra a la vuelta de la esquina y ya se conoce los nombres de algunos participantes que harán su ingreso este lunes. En un video promocional, el mismo reality dio a conocer que los primeros en entrar serán varios históricos como Jazmín Pinedo, Sully Sáenz, Gino Pesaressi, Yaco Eskenazi, Cachaza y Natalie Vértiz.

Asimismo, el programa Amor y Fuego dio a conocer que otros personajes harían su ingreso. Rosángela Espinoza, Fabio Agostini, Anthony Aranda, Melissa Paredes entre otros, serán las sorpresas de la nueva temporada.

