Anthony Aranda a detractores tras romance con Melissa Paredes: “Mientras mandan machete, nosotros la pasamos bien”

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Anthony Aranda se refirió a las críticas que viene recibiendo su relación con Melissa Paredes. Como se recuerda, la pareja inició su romance en diciembre, luego que la modelo se divorciara de Rodrigo Cuba.

Tras oficializar su unión, los jóvenes han sido presa de críticas. Sin embargo, Melissa Paredes no ha dudado en defender a Anthony Aranda, señalando que no es ningún interesado ni busca pantalla.

Por su parte, el coreógrafo había preferido no contestar a la prensa. En una ocasión, un reportero de Magaly Medina intentó abordarlo, pero la propia modelo le dijo que se vaya, y él de inmediato le hizo caso.

Esta vez, el bailarín decidió expresar lo que sentía a través de un video, recalcando lo bien que la pasa a pesar de los detractores.

“Pero la pasamos chévere, igual, ¿no? (le pregunta a Melissa Paredes). Mientras todos se mechan (pelean), todos están ahí mandando machete (criticando), nosotros la pasamos bien, siempre la pasamos bien”, indicó el coreógrafo ante la risa de su compañera. “Equis”, respondió la modelo.

Como se recuerda, la pareja es fuertemente criticada desde que fueron captados besándose, cuando Melissa aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

Tras confirmar su relación, la pareja no ha dudado en publicar imágenes de su día a día. Incluso, se han mostrado más unidos que nunca cuando Paula Manzanal aseguró que el coreógrafo le escribió un día antes del ampay y hasta tenía planes de ir a España.

En aquel momento, Anthony señaló que Paula solo fue una simple amiga, dejándola como mentirosa. Paula no tardó en responder y mostró mensajes donde el bailarín le llama “amor” y “bebé”, que no se ponga celosa por Melissa Paredes, pues jamás se metería con ella, pues es una mujer casada y con hijos.

¿QUÉ DECÍAN LOS MENSAJES DE PAULA MANZANAL?

Luego que Anthony Aranda indicara que Paula Manzanal fue una simple amiga, la modelo no tardó en mostrar los audios y mensajes que le enviaba el bailarín días antes del ampay.

“Amorcito te extraño mucho. (…) Ya mi amor. Lindo escucharte, extrañaba tu voz. Tú sabes que yo te quiero, tu sabes que yo siempre he estado ahí, yo he estado convencido de nuestros planes y nunca me he rendido a nuestros planes”, se pudo escuchar en el audio mostrado.

Asimismo, se puede escuchar cómo Anthony Aranda le estaría reclamando a Paula Manzanal por no ser cariñosa. “O sea, esta bien, todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectas, o sea, es como que no te importa. Nunca hay un, pucha no sé, cómo estás, te extraño, quiero verte”.

Paula Manzanal revela audios de Anthony Aranda antes del ampay con Melissa Paredes: “Yo te quiero solo a ti”

En el informe también se puede ver algunas conversaciones de WhatsApp entre Anthony Aranda y Paula Manzanal. “No me celes por Meli (Melissa Paredes), es una mujer casada con hijos, por favor (...) Amor no te pongas celosa de Melissa. Tú sabes que por el trabajo paramos ensayando, me cae bien, es buena onda pero yo estoy para ti y ella tiene esposo, o sea, no hay manera”.

“No quiero que pienses mal ni nada. Confía en mi, Tú sabes que yo siempre digo reina, mami, pero a ti te digo amor”, se sigue leyendo en las imágenes.

Tras salir a la luz este material, lejos de distanciarse, la pareja se ha mostrado más unida que nunca.

