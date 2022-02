Laura Bozzo confiesa que pensó en quitarse la vida tras tener problemas con la justicia en México: “Estaba desesperada”

Laura Bozzo confiesa que quiso morir. (Foto: Panamericana TV)

Laura Bozzo contó en el programa de Andrés Hurtado que fue el conductor de TV quien le dio fuerzas para salir adelante, pues le habló mucho de Dios cuando ella tuvo problemas con la justicia de México. El presentador de Porque hoy es sábado con Andrés le pidió que abra su corazón durante la entrevista y confiese si en todo ese proceso ella quiso morir, teniendo una respuesta que sorprendió mucho.

La abogada indicó que sí pasó por su cabeza morir y hasta quitarse la vida, pero no lo hizo por el amor que le tiene a sus hijas y sobre todo por Dios.

“En un momento, sí. Hubo instantes en los que se me pasó esa idea por la cabeza porque estaba desesperada, se me pasó, sí. No te voy a decir que no porque yo estaba desesperada. Lo primero que me contuvo fue el señor porque yo empecé a conversar (con él), a seguir tu consejo”, indicó Laura Bozzo.

“¿Si quise autodestruirme? sí. Nunca pensé en tomar nada, (pensé en) aventarme de un sitio, pero nunca hice nada, primero por mis hijas. Alejandra depende mucho de mí, yo la adoro, la idolatro. Pero antes que por Alejandra, por Dios, él nunca me va a soltar la mano, siempre va estar conmigo. Dios me va a salvar y ya, me pasó”, acotó.

Esta entrevista fue emitida este sábado 19 de febrero, donde la conductora de TV habló también de sus inicios en la pantalla. Laura hizo un me culpa por todos los excesos que se cometió en su programa Laura en América. Sin embargo, indicó que estos han sido “compensados en toda la ayuda que se ofreció (en el programa) y en los comedores que fundé. Hasta metimos a hombres desgraciados a la cárcel”.

Además, señaló que estaba arrepentida de haber apoyada a Alberto Fujimori. “Es una de las cosas que más me arrepiento y me duele en el alma haberme dejado llevar por ese glamour y el poder”.

Asimismo, señaló que a ella la encarcelaron por haber apoyado a Ricardo Belmont y fue su madre la que la sacó de prisión. “En el 95 fui enjuiciada por el gobierno de Fujimori y Montesinos, y mi madre me sacó de la cárcel. Ellos me enjuiciaron cuando yo apoyaba a Ricardo Belmont. Lo que yo quería apoyar era la lucha contra la subversión, pero no debí haberme metido en eso”, precisó.

Laura Bozzo no pudo evitar emocionar al recibir homenaje por parte del programa de Andrés Hurtado.

ANDRÉS HURTADO INSULTA A LAURA BOZZO DURANTE ENTREVISTA

Laura Bozzo dio detalles de los problemas que tuvo en el país azteca, resaltando que fue muy confiada con sus contadores. “Lo que yo viví fue que llegué aquí me pusieron unos contadores, yo acostumbrada a Nancy Álvarez que era mi contadora de Perú que me decía ‘firma’ y yo le firmaba un testamento”, dijo.

Estas palabras fueron aprovechadas por Andrés Hurtadas e interrumpió para hacer un comentario: “Así como es un monstruo, como es un animal televisivo gigante , también es cojud...”, dijo. Después de esta intervención, Laura Bozzo siguió explicando lo que sucedió.

“Estos señores me hicieron triple tributación, lo que no sabía es que todo lo que traía de Estados Unidos era un doble sueldo y cuando mandaba de regreso para allá, triple tributación. Me consideraron que gané tres veces más de lo que había ganado”, contó.

