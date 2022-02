Tula Rodríguez y su fuerte comentario a Deyvis Orosco: “Si yo me mudo, voy con mis perros”

Tula Rodríguez le hace observación a Deyvis Orosco. (Foto: América TV)

Deyvis Orosco se presentó este viernes 18 de febrero en el programa de En boca de todos para responder lo dicho por Magaly Medina, quien lo acusó de mandar a un albergue a sus perros desde que nació su bebé. El cantante aclaró en el espacio de América TV que sus mascotas son parte de su familia y no los ha abandonado.

Como se recuerda, a través de un comunicado, Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis indicaron que su casa estaba en remodelación, es por ello que decidieron llevarlo a ese centro para perros, descartando que estaban descuidados.

“Mi esposa y yo estamos tranquilos, pero aquí ha habido una persona que ha sido afectada. Niego que mis perros estén en abandono, no es un albergue sino un centro especializado de mascotas dirigido por una persona que se llama Henry. Él no es el dueño de ese negocio, sino es parte de nuestra familia”, indicó Deyvis.

Por su parte, Tula Rodríguez no dudó en hacer un fuerte comentario, explicando la razón de por qué le ha chocado a tantas personas que Deyvis se separe de sus perros.

“Siendo honestos, no es el común, las familias que tenemos mascotas, yo tengo dos adoptado... Si yo me mudo, voy con mis perros, si lo remodelo también estoy con mis perros. No es el común denominador que los perros vivan aparte. Eso es el ruido, tú tienes una economía diferente, tienes quizás la facilidad que tus perros tengan otras condiciones” , dijo la conductora de TV.

Orosco aclaró que cada semana visita a sus perros, y Cassandra también. Sabe que están bien. “Es mi familia, son mis hijos, en ningún momento se les ha dejado. No están en condición perenne. Estoy constantemente en contacto. (...) Apenas tengo tiempo estoy ahí”, recalcó.

En otro momento, Deyvis Orosco señaló que siempre se ha dedicado a resaltar su carrera y es la primera vez que su nombre se ve envuelto en este tipo de polémicas.

“A lo único que me he dedicado a los 15 años de mi carrera ha sido a trabajar. No hay una información correcta, nunca he estado en esta situación... He tenido la posibilidad de hacer que la gente conozca lo que pasa, estoy muy mortificado, quiero mandar un abrazo a mi esposa”, dijo el cumbiambero en un principio.

“Siempre he sido perfil bajo, lo único que he mostrado ha sido mi trabajo, y en los dos últimos años la vida me ha regalado momentos que no imaginé como tener a mis cachorros que son mis hijos. Hace dos días se habló de mí por un tema personal, lo cual decidimos no decir absolutamente nada, pero cuando ya se toca a la familia no puede haber cosas a medias”, señaló.

¿CUÁL FUE LA ACUSACIÓN DE MAGALY MEDINA?

Magaly Medina presentó un informe en su programa, donde señala que las mascotas de Deyvos Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se encuentran internados de manera permanente en un albergue ubicado en Pachacamac. Ellos comparten un mis espacio con al rededor 30 perros de diferentes especies.

Asimismo, un reportero del programa se acercó a este establecimiento para averiguar un poco más sobre la estancia de Wakatay y Wakamole. “Iban de guardería antes que nazca su bebito, pero desde ahí ya... nació y ya los mandó permanente, internados”, comentó una de las trabajadoras.

Pese a que el albergue en sus redes sociales asegura que las mascotas se encuentran al aire libre, las cámaras de Magaly TV La Firme captaron a los perros de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid encerrados en una pequeña jaula al interior de una casa fabricada de madera.

Cabe precisar que este centro dio a conocer que cobra la suma de 1000 soles mensuales por cuidar de manera permanente a Wakatay y Wakamole; sin embargo, la comida la deben de mandar de manera mensual los dueños.

“No es que llega un bebé y nos deshacemos de nuestro bebés perrunos y los ponemos un mes, dos o tres en un albergue. Son perros que han sido tratados como niños y seguramente han sentido ese alejamiento de sus papás adoptivos”, precisó Magaly Medina en aquella ocasión.

“Si ahora que tienen un bebé y ya no quieren a los perros, entonces creo que en vez de dejarlos en un albergue deberían de considerar la posibilidad de dárselos a una familia que realmente les va a dar cariño y no los va a dejar de esa manera tan descuidada”, acotó.

Magaly Medina expone graves denuncias contra Magic Dog, albergue donde están los perros de Deyvis Orosco. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

