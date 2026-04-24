Perú

JNE declara inviable realizar elecciones complementarias en Lima como exigía Rafael López Aliaga

Tribunal electoral acordó por unanimidad desestimar planteamiento luego de un análisis técnico-jurídico

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Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias en las mesas de votación ubicadas en Lima que se vieron afectadas por las fallas logísticas de la ONPE.

Como se recuerda, tras la primera vuelta diversos sectores políticos, sobre todo el candidato presidencial Rafael López Aliaga, exigían elecciones complementarias solo en las mesas afectadas por la falta o retraso de material electoral. Ello a pesar de que el JNE amplió el horario de instalación y extendió la votación en mesas no instaladas hasta el lunes 13 de abril.

En un comunicado publicado este viernes 24 de abril, el tribunal electoral informó que, “luego del análisis técnico-jurídico correspondiente y en atención a los informes emitidos por las instancias correspondientes”, los magistrados acordaron “declarar inviable la realización de elecciones complementarias en el marco del actual proceso de Elecciones Generales 2026″.

“Cabe precisar que, el proceso electoral se encuentra en curso y no ha concluido. En ese contexto,el JNE, a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y de su Pleno, viene desarrollando de manera continua las labores de revisión de actas observadas, resolución de solicitudes de nulidad y demás actuaciones previstas en el marco constitucional, legal y reglamentario vigente, en estricto respeto de los principios de preclusión, seguridad jurídica y legalidad electoral”, se lee en el pronunciamiento.

Finalmente, el JNE manifestó que se reafirma en ejercer su función jurisdiccional con “firmeza, independencia y transparencia, garantizando la integridad del proceso electoral y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas”. Además, invocaron a la población a “mantener la calma y a informarse a través de los canales oficiales, así como a las organizaciones políticas a actuar con responsabilidad”.

JNE declara inviable realización de elecciones complementarias
JNE declara inviable realización de elecciones complementarias

La exigencia de Rafael López Aliaga

En una manifestación convocada en la avenida de la Peruanidad, Rafael López Aliaga exigió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la convocatoria de elecciones complementarias antes del 3 de mayo, argumentando que un sector de la población no pudo sufragar los días 12 y 13 de abril. El líder de Renovación Popular insistió en que el proceso electoral presentaba irregularidades y denunció sin pruebas un supuesto fraude, lo que derivó en su demanda para que se permita votar a quienes no participaron inicialmente o, como alternativa, se repitan los comicios en Lima.

Rafael López Aliaga: “Si Burneo hasta mañana no declara la nulidad de las elecciones; le voy a meter todo mi plan Morrocoy, bien grandazo se lo voy a meter para que se haga hombre”

Durante su intervención, López Aliaga dirigió amenazas verbales al titular del JNE, Roberto Burneo, a quien responsabilizó de la situación. “Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Burneo, si no lo hace, no le garantizo nada”, declaró el candidato. Además, utilizó expresiones que equiparaban la situación electoral con una vulneración de derechos, al señalar que “los peruanos han sido violados, han sido maltratados, han sido vejados”.

La exigencia del líder de Renovación Popular generó reacciones inmediatas en el panorama político. Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y segundo en el conteo oficial, rechazó la propuesta y convocó a protestas para “defender el voto de las regiones”. Sánchez sostuvo que la estrategia de López Aliaga desconocía el derecho al voto de las regiones y llamó a la comunidad internacional a mantener la vigilancia sobre el proceso.

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