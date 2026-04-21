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El regreso de Jesse & Joy a Perú: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto

La reconocida pareja musical ofrecerá un espectáculo en Lima con lo mejor de su repertorio y novedades de su reciente disco, en el marco de una gira por la región.

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Jesse & Joy regresa a Perú para alegría de sus seguidores.
Jesse & Joy regresa a Perú para alegría de sus seguidores.

El dúo mexicano Jesse & Joy confirmó un esperado concierto en Lima, como parte de su gira por Latinoamérica. La visita del dúo a Perú se enmarca en un recorrido que incluye otras ciudades de la región como Buenos Aires, La Paz y Montevideo.

En el escenario limeño, los hermanos Huerta presentarán un repertorio que abarca sus mayores éxitos, entre ellos “Dueles”, “¡Corre!”, “Llorar”, “Te esperé” y “La de la mala suerte”, junto a los temas de su más reciente álbum de estudio, Lo que nos faltó decir.

Este disco —el séptimo en su carrera— fue grabado en Estados Unidos y ha recibido elogios de la crítica especializada tanto en México como en el extranjero.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Jesse &amp; Joy?

El concierto de Jesse & Joy está programado para el próximo 30 de octubre en Costa 21. La gira marca el regreso de Jesse & Joy a los escenarios peruanos, donde han consolidado una base de seguidores sólida desde su debut en 2006.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa de entradas estará disponible desde el viernes 24 de abril a las 10:00 a. m. a través de Teleticket, con descuentos exclusivos para usuarios de tarjetas Interbank.

El dúo cuenta con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify y acumula más de 12 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, cifras que reflejan su vigencia en la escena musical latinoamericana. Además, han sido galardonados con seis Latin Grammy, incluido el reconocimiento a Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por ¿Con quién se queda el perro? (2012), y un Grammy anglo por Mejor Álbum de Pop Latino en 2017 con Un besito más.

Jesse & Joy regresa a Perú para alegría de sus seguidores.
El concierto de Jesse & Joy está programado para el próximo 30 de octubre en Costa 21

La propuesta de Jesse & Joy para su presentación en Lima promete un espectáculo cargado de emociones y una selección de canciones que han marcado distintas etapas de su carrera. La producción musical y la puesta en escena buscan conectar con el público local a través de un recorrido por su discografía, que abarca desde baladas románticas hasta composiciones con influencias pop y folk.

Nuevo disco y exitoso documental

El impacto de Jesse & Joy trasciende el ámbito musical. En mayo de este año, el dúo estrenó el álbum Lo que nos faltó decir, producido en Estados Unidos y destacado por su exploración de nuevos sonidos.

Además, la plataforma HBO Max lanzó el documental Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos, una serie de cuatro episodios que repasa los momentos más relevantes de su trayectoria y el proceso creativo detrás de sus éxitos. Esta producción fue realizada por Mandarina Contenidos y ha generado interés entre sus seguidores y la prensa musical.

En el ámbito individual, Joy Huerta alcanzó notoriedad adicional al ser nominada al Premio Tony como compositora del musical de Broadway Real Women Have Curves, un reconocimiento que posiciona a la artista en la escena internacional del teatro musical.

El recorrido latinoamericano de Jesse & Joy incluye paradas en Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú, consolidando su presencia en mercados donde el pop romántico ha mantenido popularidad en la última década. Los organizadores del evento en Costa 21 destacan la producción técnica y el despliegue artístico que el dúo traerá a la capital peruana, con una propuesta enfocada en la cercanía con el público y el repaso de una discografía reconocida a nivel internacional.

Desde su formación, Jesse & Joy han colaborado con artistas de diferentes géneros y nacionalidades, lo que ha contribuido a ampliar su alcance y diversificar su sonido. La gira actual representa una oportunidad para reafirmar su vínculo con audiencias de América Latina, en un contexto donde la música en español mantiene un crecimiento sostenido en el mercado global.

Jesse & Joy regresa a Perú para alegría de sus seguidores.
 alcanzó notoriedad adicional al ser nominada al Premio Tony.

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