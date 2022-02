Rebeca Escribens y su divertida reacción al saber que William Levy comentó su foto y empezó a seguirla en Instagram.

Rebeca Escribens se emociona porque William Levy comentó su fotografía en Instagram. (Foto: Captura TV / Instagram)

Rebeca Escribens se mostró más que contenta al contar que el actor William Levy la comenzó a seguir en Instagram. La conductora inició su bloque de América Espectáculos este 16 de febrero muy feliz de tener un nuevo seguidor en su red social.

“Cómo están señores camarógrafos. Ojito, ojito porque hoy quería que todas las miradas en mí, absueltamente todas ¿Saben por qué? Porque William Levy le puso like a mi foto. Lo conseguí”, dijo muy emocionada con una sonrisa en el rostro.

Asimismo, contó que había compartido la noticia con su familia y confesó que tras ver “Café con aroma de mujer”, telenovela protagonizada por el actor de origen cubano y la actriz Laura Londoño, su esposo e hijos quedaron encantador con la actuación de William Levy.

“No saben cómo he llegado a mi casa. A mis hijos, a mi esposo les he mostrado. Ellos no entendían, no me importa, no me interesa que no entiendan. El tema es que todos terminamos viendo la novela juntos, todos terminaron enamorados de William Levy”, acotó.

Finalmente, comentó que intentará contactar a William Levy para realizarle una entrevista. “Ay te voy a escribir William para sacarte una entrevista, ay, Dios mío”.

Cabe resaltar que previo a que Levy empezara a seguirla, Rebeca Escribens publicó una fotografía junto a él pidiéndole que le regale un “like”. Sus seguidores no tardaron en ayudarla etiquetando al actor para que viera el post.

Los sueños siempre se hacen realidad cuando uno se esmera por conseguirlos, a punto de trabajo y bastante photoshop. Por amor a la vida…. ¡Hazme caso por favor! ¡Ponme un like!, escribió como descripción del post etiquetando al actor.

A las horas, William Levy escribió un comentario: “Súper. ¡Besos!”, causando el asombro de sus seguidores y de la misma conductora de espectáculos.

Cabe resaltar que Café con aroma de mujer, la cual triunfó en la década de los años 90, volvió a las pantallas gracias a la plataforma Netflix. Con un nuevo elenco, liderado por el actor William Levy, se ha mantenido entre los estrenos más populares del mes.

REBECA ESCRIBENS ELOGIA A VALERY REVELLO

Tras la polémicas que tuvo como protagonista a Sergio Peña y su esposa Valery Revello, por ser captada abrazando y entrando a un hostal con el tablista Sebastián Bernos Parodi, Rebeca Escribens no fue ajena al hecho y no dudó en enviar un mensaje a la modelo, además de resaltar su belleza y darse cuenta de la heterocromía que tiene la empresaria.

Dicha condición hace que el iris de un ojo tenga un color distinto al otro. Esto no pasó desapercibido para la también actriz después de ver el informe que resumía las imágenes difundidas a nivel nacional y el comunicado de Valery Revello.

“¿Qué detalle han observado en la nota? Vieron que tenía un ojo de otro color, eso se llama heterocromía. ¡Qué loco! ¡qué bonita! Imagínense dos personalidades en una, ya quisiera yo”, comenzó diciendo.

Asimismo, no perdió la oportunidad para enviarle sus mejores deseos, a pesar de no conocerla en persona. “Oye, Valery, que guapa y que diferente eres al resto, que bonita. No te conozco ni de asomo, pero te deseo toda la suerte del mundo como mujer, mamá, hija, hermana y como todo”.

