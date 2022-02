Rosario Sasieta no perdona a Ricardo Mendoza: “Se disculpan las ofensas, pero los delitos se sancionan”

Rosario Sasieta pide que Ricardo Mendoza sea sancionado por las autoridades. (Foto: Instagram)

Ricardo Mendoza junto a Norka Gaspar grabaron un video para disculparse por haberse burlado de la agresión sexual que sufrió una menor de edad en un bus de transporte público. Las palabras de los comediantes no fueron suficiente para la exministra de la Mujer Rosario Sasieta, quien se presentó en el programa Amor y Fuego para hablar sobre el tema.

La abogada volvió a señalar que la Fiscalía debería de iniciar una investigación contra el presentador de Hablando Hueva... para posteriormente sancionarlo por sus desatinados comentarios acerca del abuso sexual contra las niñas.

“ Realmente no se miden. La Fiscalía los hará medir, lamentablemente o afortunadamente . A los niños se les respeta y se les protege, no podemos tener un Estado flojo”, añadió.

Asimismo, Rosario Sasieta escuchó las disculpas que dio el comediante en sus redes sociales, señalando que las ofensas se pueden perdonar, pero los delitos, como los que habría cometido Mendoza, deben de ser sancionados por las autoridades competentes.

“ Yo pienso que se disculpan las ofensas, pero los delitos se sancionan . Aquí tiene que haber un inicio de investigación por haber discriminado de forma agrava contra estas personas”, manifestó.

De otro lado, la exministra de la Mujer precisó que el comediante podría ir prisión por sus burlas contra la agresión sexual. “Estos son dos delitos continuados y son cuatro años por cada evento, no es moco de pavo. Esto tiene que quedar claro en todo el territorio nacional, hay que poner mano firme”, añadió.

RODRIGO GONZÁLEZ PIDE QUE RICARDO MENDOZA SEA SANCIONADO

El conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González también comentó sobre este tema y en un primer momento señaló que intentó buscar el ‘chiste’ de Ricardo Mendoza, pero nunca lo encontró, asegurando que no se puede escudar en el ‘humor negro’.

“Hay personas que no conocen las diferencias y aprovecha a mezclar un tema con otro. Se perdonan las ofensas, pero se sancionan los delitos”, agregó el conductor de televisión.

“ No tiene justificación, no se tiene por donde lanzar un salvavidas porque el humor negro no es eso, eso es desatino . Hay cosas que no tienen color de humor, hay cosas con las que nunca se deben bromear. No podemos hablar de humor negro, rosado o blanquito. Eso nunca deber ser motivo de risa. Una violación a una menor nunca debe ser, por ningún lugar donde la mires, tratada como lo hicieron ellos”, añadió.

Gigi Mitre le dio toda la razón a su compañero y señaló que no se puede permitir este tipo de bromas con temas que son tan delicados como lo es la lucha para erradicar la violencia contras las mujeres, adolescentes y niñas.

“ Eso no está justificado universalmente ”, indicó la animadora de televisión en referencia a lo que dijo el presentador de Hablando Hueva... en su programa de YouTube Complétala.

