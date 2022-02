Ricardo Mendoza: conoce más sobre el conductor de Hablando Hueva... que ha causado indignación en las redes sociales

¿Quién es el popular Ricardo Mendoza de Hablando Hueva...? (Foto: Instagram)

Ricardo Mendoza se encuentra en el ojo de la tormenta por haberse burlado de la agresión sexual que sufrió una niña en un bus de transporte público. Sus desafortunados comentarios se dieron en su programa de YouTube Complétala, el cual conduce al lado de su prima Norka Gaspar.

Usuarios de las redes sociales condenaron sus lamentables expresiones y la exministra Rosario Sasieta pidió a la Fiscalía iniciar una investigación de oficio por apología a la violencia contra la mujer.

Asimismo, diferentes instituciones públicas se pronunciaron rechazando las ‘bromas’ que hicieron los conductores, llegando a hacer tendencia el hashtag #NoEsBromaEsViolencia para información a la población sobre el aumento de casos de violencia sexual contra las niñas y adolescentes en el Perú.

Luego de la gran indignación que causaron por sus burlas, Ricardo Mendoza y Norka Gaspar grabaron un video pidiendo disculpas. En dicho material ellos aseguran que rechazan todo tipo de violencia contra la mujer, pero nunca se dirigieron a la victima.

“ Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades . Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc, etc, etc, no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo”, dijeron.

Ricardo Mendoza y Norka Gastar se disculpan por burlarse de agresión sexual a una menor. (Video: Instagram)

¿QUIÉN ES RICARDO MENDOZA?

Ricardo Mendoza es un comediante que estudió un curso de clown con la finalidad de desarrollar sus habilidades humorísticas. Él empezó a hacer conocido en el 2009 a través de sus presentaciones de stand-up comedy que realizaba en diferentes bares y locales de la ciudad de Lima.

Sin embargo, ganó gran popularidad cuando participó en la taquillera trilogía de la película ¡Asu Mare!, trabajando al lado de Carlos Alcántara, quien sería su tío. Cabe precisar que en estas cintas dio vida a uno de los amigos de barrio de ‘Cachín’.

HABLANDO HUEVA... FUE SU IDEA

En más de una ocasión Ricardo Mendoza ha dicho que la idea de hacer el formato Hablando Hueva... fue suya. Es así que en el 2019 invitó a Jorge Luna a unirse a este proyecto que nació en YouTube y tuvo gran éxito a las pocas semanas de lanzarse.

Debido a que su público deseaba verlos de manera presencial, la pareja de comediantes se animó a realizar shows en vivo, llenando diferentes teatros en todo el Perú. Además, en el 2021, sorprendieron a sus fans al anunciar que adquirieron el Teatro Canout.

RECHAZÓ CONDUCIR ESTO ES GUERRA

Durante una de sus presentaciones en Hablando Hueva..., Ricardo Mendoza contó que recibió la propuesta de un productor ejecutivo de Esto es Guerra para que sea el encargado de conducir el espacio durante su temporada de verano.

Para demorar que lo que decía era cierto, el comediante mostró las conversaciones y aseguró que no aceptó la propuesta. “ No te alcanza para tenerme en tu programa, gracias por pensar en mí, pero jamás en mi vida voy a ir. Jamás voy a trabajar para alguien cuando yo soy el jefe aquí ”, indicó.

