Rebeca Escribens elogia Valery Revello tras polémica con Sergio Peña: “Que guapa y diferente eres”

Rebeca Escribens calificó de guapa y bonita a Valery Revello. (Foto: Captura / Instagram)

Durante la edición de América Espectáculos de este 09 de febrero, la conductora de televisión no dudo en enviar un mensaje a la modelo, además de resaltar su belleza y darse cuenta de la heterocromía que tiene la empresaria.

Dicha condición hace que el iris de un ojo tenga un color distinto al otro. Esto no pasó desapercibido para la también actriz después de ver el informe que resumía las imágenes difundidas a nivel nacional y el comunicado de Valery Revello.

“¿Qué detalle han observado en la nota? Vieron que tenía un ojo de otro color, eso se llama heterocromía. ¡Qué loco! ¡qué bonita! Imagínense dos personalidades en una, ya quisiera yo”, comenzó diciendo.

Asimismo, no perdió la oportunidad para enviarle sus mejores deseos, a pesar de no conocerla en persona. “Oye, Valery, que guapa y que diferente eres al resto, que bonita. No te conozco ni de asomo, pero te deseo toda la suerte del mundo como mujer, mamá, hija, hermana y como todo”.

Como se recuerda, Valery Revello utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para enviar un comunicado luego de ver su ampay con el surfista. La madre de la hija del futbolista negó haber sido infiel, pues ambos habrían estado separados hace meses.

“Es verdad que toda la familia y muchísimos de nuestros amigos (no solo círculo pequeño) estaban enterados de que nosotros estamos pasando por duros momentos hace unos meses (...) nada de lo que están dejando entrever es cierto”, escribió la modelo hace unos días.

Valery Revello y la heterocromía. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO SERGIO PEÑA TRAS VER EL AMPAY DE SU ESPOSA?

Desde España, el futbolista Sergio Peña se pronunció ante el ampay donde se ve a la madre de su hija, Valery Revello, en situaciones cariñosas con otro hombre. El futbolista salió al frente para hacer una aclaración con un comunicado que publicó la Asesoría y Gestión Responsable de Futbolistas (AGREF), a través de su cuenta de Twitter.

“Ante las imágenes que están por difundirse, quiero informar que al día de hoy no tengo ninguna relación sentimental con Valery, la madre de mi hija, con quien llevamos separados hace varios meses. Esto es de conocimiento en todos nuestros círculos cercanos y familiares. Mantengo un vínculo cordial y cercano con Valery, y pido al público en general respeto hacia ella y nuestras familias”, indicó el deportista.

Recordemos que en el vídeo se puede ver a la modelo en la puerta de una discoteca en la playa de punta negra hablando y riendo con Sebastián Alonso Bernos Parodi. En horas de la madrugada, al rededor de las 5 de la mañana, se puede ver que los dos se retiran del lugar y llegan a una casa, pero minutos después salen en la camioneta de él.

Ese mismo día a las 6:00 a.m., el joven surfista llega con su automóvil hasta un hospedaje en donde baja él primero y media hora después ella. Tras una hora dentro, ambos salen y regresan a la playa. Finalmente, a las 7 de la mañana la modelo se regresa a su casa.

Esposa de Sergio Peña, Valery Revello, es captada por 'Amor y Fuego' entrando a un hotel con tablista Sebastián Bernos Parodi

