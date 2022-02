Perú vs Uruguay: Juan Carlos Oblitas consideró que precio de entradas es "excesiva" y "se salió de control" en las Eliminatorias Qatar 2022 (Foto: EFE)

Perú vs Uruguay: La selección peruana se medirá ante su similar de Uruguay el próximo jueves 24 de marzo en el estadio Centenario de Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) estableció que las entradas de la tribuna destinada a los aficionados de la selección visitante tengan un precio cercano a los USD 300 dólares. El costo para el decisivo partido rumbo al Mundial de Qatar se elevó hasta el triple en comparación de situaciones similares en fechas anteriores de las Eliminatorias del cuadro charrúa.

La AUF defendió su posición a través sus representantes y afirmaron que el partido era de mucha importancia. Además, se trataba de un precio acorde a la oferta y demanda que originaba la magnitud del evento deportivo.

En ese sentido, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se refirió al tema y se expresó en contra de la situación respecto al elevado precio de las entradas para el partido Perú vs Uruguay.

“Me parecen excesivas. Es algo que creo se salió de control. Es demasiado 300 dólares para un ticket en Sudamérica. Ni en Europa se da esto. Tengo entendido que a nivel federativo se está conversando con ellos (AUF). Ojalá se llegue a un acuerdo ”, afirmó Juan Carlos Oblitas que reveló las conversaciones entre la FPF y AUF para llegar a un acuerdo.

Juan Carlos Oblitas también aprovechó para referirse a las opciones de la selección peruana para clasificar a la Copa del Mundo a falta de dos partidos para el final de las clasificatorias.

“Nosotros dijimos, desde el primer momento, que definíamos al final, en el último partido. Creo que ante Uruguay no jugamos una gran chance, pero tenemos la posibilidad también en el partido con Paraguay, que es allí donde creo que se va a definir”, aseguró Juan Carlos Oblitas en declaraciones a Canal N.

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, prefirió pronunciarse al respecto: “Son cosas que no puedo opinar”, sostuvo.

Perú enfrentará a Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo por las Eliminatorias Qatar 2022

POSTURA DE LA ASOCIACIÓN URUGUAYA

La AUF por intermedio de Jorge Casales, integrante del Comité Ejecutivo, defendió el precio de las entradas y restó importancia al reclamo de las barras organizadas de la selección peruana difundido a través de un comunicado en redes sociales.

“Esto es un tema de oferta y demanda. Priorizamos no subir los precios para los uruguayos entendiendo la demanda de entradas que tenemos del sector peruano, por eso fijamos los precios que fijamos. En principio todo el movimiento que se ha generado por parte de los hinchas peruanos no va a afectar en nada en nuestra fijación de precios”, sostuvo Jorge Casales en declaraciones a radio Sport 890 de Uruguay.

El propio Gastón Tealdi, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, amplió detalles sobre la venta de entradas para el partido de las clasificatorias y mantuvo la postura del ente que representa.

“El partido casi es una final en el que Perú y Uruguay nos jugamos los boletos para el Mundial. Según nuestra política comercial nosotros ponemos los precios de las entradas en tanto a oferta y demanda. En la tribuna de visita para Perú ya tenemos 3,300 entradas reservadas y 2,000 personas que aún tiene posibilidad de ocuparla y el precio es de acuerdo con la demanda. No considero que el precio de USD 300 dólares para la visita sea excesivo, sino acorde a lo que son los precios internacionales, sea como finales de la Copa Libertadores o Sudamericana. Tenemos contacto con la FPF, pero no se hizo referencia al precio de las entradas, no ha habido ninguna solicitud de algún cambio. No hay posibilidad alguna de reconsiderarlo”, consideró Gastón Tealdi en declaraciones a Rpp.

SEGUIR LEYENDO