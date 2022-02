Perú vs. Uruguay: el partido por Eliminatorias Qatar 2022 ya tiene hora confirmada

Perú se ubica en la quinta posición de las Eliminatorias Qatar 2022.

Perú vs. Uruguay tiene hora confirmada. La selección nacional enfrentará a la ‘celeste’ el próximo jueves 24 de marzo a las 18:30 (hora peruana) en el estadio Centanario. Este partido podría definir el futuro de ambas escuadras de cara al Mundial de Qatar 2022.

“En efecto, estas eliminatorias están aproximándose a su conclusión y es de larga tradición el proceder a fijar la misma hora de inicio de los partidos que aún tengan interés directo sobre las plazas clasificatorias aún en juego”, escribió FIFA en el comunicado publicado por la ‘bicolor’.

“Por tanto, todos los partidos se tendrán que disputar el jueves día 24 de marzo y el martes día 29 de marzo de 2022 a la misma hora. La hora de referencia será las 20:30 horas de Brasilia para todas las sedes anfitrionas”, agregó.

No obstante, las únicas excepciones serán el Argentina vs. Venezuela de la jornada 17 y Bolivia vs. Brasil de la jornada 18. Como se sabe, tanto la ‘Vinotinto’ y la ‘Verde’ se encuentran en las últimas posiciones de la tabla.

ÚLTIMOS DUELOS ENTRE PERÚ Y URUGUAY

Mundial Qatar 2022: Perú 1-1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Perú 2-1 Uruguay

Mundial Rusia 2018: Uruguay 1-0 Perú

Mundial Brasil 2014: Perú 1-2 Uruguay

Mundial Brasil 2014: Uruguay 4-2 Perú

Mundial España 2010: Perú 1-0 Uruguay

Mundial España 2010: Uruguay 6-0 Perú

Perú no le gana a Uruguay en condición de visita desde el 02 de junio del 2004. En ese entonces, el ‘equipo de todos’ superó 3-1 a los uruguayos con goles de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

