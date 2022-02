André Carrillo a corazón abierto: cuando vendía canchita, su primer sueldo en Alianza Lima y las ‘estafas’ en el fútbol amateur

André Carrillo reveló nuevas historias sobre su vida en entrevista con Jesús Alzamora.

Días después de publicar la entrevista en su canal de YouTube, Jesús Alzamora sorprendió con inédito contenido de aquella nota con André Carrillo. En este clip habla de los trabajos que hizo cuando era adolescente, su primer contrato profesional y más historias.

“Fueron tiempos donde todo sumaba. Mi mamá nos llevó (también a su hermano) a vender algodón de azúcar y canchita a un circo. Un día nos dijeron que teníamos que vender dentro de la carpa y nosotros sentimos roche. Pero cuando nos dijeron que podíamos subir el precio de la canchita, perdimos la vergüenza y entramos rápido”, contó la ‘Culebra’.

André Carrillo pasaba del entrenamiento con Alianza Lima al circo, trabajo que le permitió darse algunos gustitos. “Trabajaba un mes en el circo y sacaba 300-400 soles. A mí me gustaban las zapatillas y yo me compraba de marca. Yo estaba muy feliz (risas)”, agregó.

Por otro lado, reveló cuánto le pagó Alianza Lima en sus inicios. “Mi primer contrato fue de 400 dólares. Fui a firmar con mi papá, mi mamá, agentes y abogados... más preocupados . Firmé por 3-4 años y dije: ‘con esto estoy salvado’”, lanzó.

“Le decía a mi mamá: ‘la mitad te voy a dar y con lo otro voy a comprar un departamento y un auto’. Con mi carrito pensaba hacer colectivo desde el puente Atocongo hasta México (avenida). Yo me proyectaba”, indicó.

También recordó cuando se iba a jugar por plata a otros distritos de Lima: “Yo siempre he jugado en todos lados. En el ambiente futbolístico hay una frase: ‘voy a estafar’. A mí me llamaban, cuando tenía 16-17 años, para ‘estafar’ en Villa El Salvador. Empecé ganando 30 soles. Un día jugué en un campo que tenía un poste en el centro”.

“En esos sitios hay gente malera: te rompen, te meten codazo y le pegan a los árbitros. Como no tenía contrato en esos tiempos, yo feliz. Por eso no le huyo a la patada. Tampoco soy alguien que quiere pelear. A mí me tienen como el ‘chévere’”, sostuvo.

Para cerrar, volvió a elogiar al ‘Bombardero’. “Claudio es un futbolista que yo lo tuve muy poco en la selección. Siempre lo he respetado. Ha sido una persona que, desde que llegué, me recibió bien. Hay otro ‘feeling’ cuando eres de Alianza. Él no necesita ‘vender humo’. Él sabe quién es y lo que ha ganando”, dijo.

“Yo no tenía mucha relación con él. Cuando era jovencito, lo invité a mi cumpleaños y cayó con su esposa. También apareció el ‘Loco’ Vargas. Eso une más a la gente. Fluye diferente la amistad cuando compartes fuera de los entrenamientos”, culminó André Carrillo.

BONUS: CARRILLO CUENTA DIVERTIDA BROMA DE ADVÍNCULA SOBRE SUS HIJOS

André Carrillo cuenta divertida broma de Luis Advíncula. (Video: Jesús Alzamora / YouTube).

