Jairo Concha habló de los objetivos de Alianza Lima y espera que el nivel del equipo mejore ante Mannucci

Jairo Concha llegó en el 2021 a Alianza Lima y salió campeón en su primer año. Foto: Alianza Lima.

Jairo Concha cada vez es más determinante en la ofensiva de Alianza Lima y muchas veces las acciones más claras de juego dependen de su juego e inventiva. El volante ‘blanquiazul’ habló recientemnte y se refirió a los objetivos del equipo para la presente temporada. Además, dijo que esperan mejorar su nivel para el partido ante Carlos A. Mannucc i y que seguirá puliendo algunos aspectos de su juego.

“Me siento muy contento ya que el año pasado se cumplió el objetivo máximo y ahora este nuevo año con Alianza Lima el objetivo es el mismo. Debemos salir a proponer a todos los campos y buscar el campeonato”, comentó sobre los objetivos el mediocampista, exUniversidad San Martín, para el área de comunicaciones de los ‘íntimos’.

Por otro lado, también analizó los primeros dos partidos. “En los dos primeros partidos lastimosamente no pudimos conseguir el resultado que, obviamente, en todos lados es ganar. En el primero creo que no dimos un buen performance y en el segundo creo que estuvimos un poco mejor, aunque aún no llegamos al nivel esperado. Creo que en la siguiente fecha vamos a encontrar nuestro mejor nivel y vamos a poder sacar los triunfos necesarios”.

Además, dijo que vienen trabajando poco a poco en aspectos de su juego para mejorarlos y pueda ser de más ayuda. “La versión que van a ver de mí es más o menos la que vengo trabajando. Poco a poco estoy mejorando algunos aspectos que me faltaban antes y cuando llegue a pulirlos van a ver a un Jairo Concha diferente”.

Recordemos que Alianza Lima enfrentará este domingo 20 de febrero a Carlos A. Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Los ‘blanquiazules’ no han podido sumar de a tres hasta ahora y esperan hacerlo en casa ante los ‘trujillanos’. Hernán Barcos ya se recuperó y estará apto para este compromiso.

Jairo Concha fue parte del esquema táctico que usó Carlos Bustos en la temporada 2021 para conseguir el campeonato nacional.

¿CUÁNDO JUEGA CRISTIAN BENAVENTE?

Cristian Benavente ya entrena a la par de toda la plantilla de Alianza Lima, pero no puede estar a disposición de Carlos Bustos en los partidos porque su tranfer aún no llega. Sin embargo, en cualquier momento pueed solucionarse este inconveniente y el ‘Chaval’ está apto físicamente para entrar al campo de juego, esto según lo que dijo en las entrevistas cuando fue contratado.

El 'Chaval' no juego desde febrero del 2021. Foto: Alianza Lima.

PARTIDOS DE ALIANZA LIMA PREVIO AL DEBUT EN LA COPA LIBERTADORES

Fecha 3: Alianza Lima vs Carlos Mannucci (domingo 20 de febrero)

Fecha 4: Alianza Atlético vs Alianza Lima (domingo 27 de febrero)

Fecha 5: Alianza Lima vs Sporting Cristal (domingo 6 de marzo)

Fecha 6: Melgar vs Alianza Lima (11-13 de marzo)

Fecha 7: Descansa Alianza Lima

Fecha 8: Sport Huancayo vs Alianza Lima (25-27 de marzo)

Fecha 9: Alianza Lima vs UTC (1-3 abril)

Fecha 1: Debut en fase de grupos de la Copa Libertadores (5-7 de abril)

