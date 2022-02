Congresista Katy Ugarte pide reprogramar debate de voto de confianza del gabinete Torres al coincidir con el 8M

Katy Ugarte, exministra de la Mujer.

El Congreso de la República recibirá al premier Aníbal Torres y a su Consejo de Ministros el próximo 8 de marzo, así lo informó la presidente de la Mesa Directiva, Maricarmen Alva, y lo confirmó luego el jefe del cuarto gabinete de Pedro Castillo en conferencia de prensa.

Sin embargo, la fecha en que planean desarrollar el Pleno para que Torres expongan las políticas y lineamientos del Ejecutivo coincide con el Día Internacional de la Mujer, lo que ha generado un conflicto dentro del Parlamento.

Para la congresista de Perú Libre, y exministra de la Mujer, Katy Ugarte, la jornada parlamentaria en que se debatirá el voto de confianza podría “invisibilizar la situación de violencia y discriminación que afrontan las mujeres de nuestro país”. Ante ello, en lugar de la exposición del nuevo Consejo de Ministros, exhorta a la presidenta del Congreso a que se realice un Pleno Mujer para debatir y aprobar iniciativas legislativas sobre el tema.

“Solicito modificar la fecha de presentación del gabinete ministerial ante el Pleno del Congreso dispuesta para el 8 de marzo, toda vez que, como es de público conocimiento, ese día se conmemora el Día Internacional de la Mujer de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, explica Ugarte en el oficio enviado a Alva Prieto.

“En ese sentido, señora presidenta, de conformidad con el artículo 130 de la Constitución Política del Perú y el artículo 82 del Reglamento del Congreso de la República, reitero la solicitud para que la exposición de la Política General del Gobierno y el voto de confianza por parte del Gabinete Ministerial sea reprogramada, caso contrario se invisibilizará la situación de violencia y discriminación que afrontan las mujeres de nuestro país”, subrayó.

Oficio presentado por la congresista Katy Ugarte.

ANÍBAL TORRES MINIMIZA DENUNCIAS A SUS MINISTROS POR VIOLENCIA A LA MUJER

Esta tarde, el premier Aníbal Torres fue consultado por los miembros de su gabinete que cuentan con denuncias por violencia contra la mujer. En específico, por el ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, que alberga denuncias de su esposa por agresión física; así como por el titular de Defensa, José Gavidia, quien fue denunciado por su cónyuge por agresión psicológica.

Ello en relación de que el gabinete Torres aceptó presentarse en el Congreso de la República el 8 de marzo. Sin embargo, el jefe del gabinete restó importancia a las acusaciones y comentó que todos los miembros del Consejo de Ministros reciben críticas por parte de los medios de comunicación. “Todos los ministros estamos cuestionados por la prensa, yo también”, manifestó.

“Tengo entendido que el ministro de Defensa ya superó ampliamente esa divergencia que había tenido (…). En cuanto a las denuncias del ministro Silva, las desconozco. Pero en todo caso, le preguntaré que hay de ese hecho y en cualquier momento les informaré al respecto”, expresó.

Por su parte, el titular del Ministerio de Defensa, José Gavidia, aseguró que está “totalmente superado” la denuncia de violencia familiar que presentó su esposa en septiembre de 2021 en su contra.

“Esta es la quinta vez que sigo diciendo lo mismo. Este tema fue totalmente superado, me van a seguir preguntando y les voy a volver a responder lo mismo, es más, el canal que sacó esto ya aclaró”, indicó.

“Eso (la denuncia de su esposa) es un tema ya totalmente superado. La documentación sustentaría está en manos del premier. Cualquier denuncia por más mínima que sea, no se puede levantar como antes. La única forma de retirar esta denuncia es hacer un acta de conciliación”, aseguró.

Por último, dijo que este tipo de preguntas ya son reiterativas y pidió a los presentes a solo concentrarse en el Perú. “Veamos los temas más urgentes, veamos el mañana. Estamos saliendo de una pandemia que todavía no terminamos. Nuestros días no han estudiado nada, hace dos años que no han visto a otro niño. Hay que pensar en eso”, precisó.

