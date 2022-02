Estas son las exigencias de Fuerza Popular para darle el voto de confianza al gabinete Torres

Foto: ANDINA/Andrés Valle. Edición: Infobae

Este 8 de marzo el premier Aníbal Torres y su Consejo de Ministros se presentarán en el Congreso de la República para exponer los ejes y lineamientos de la política del Ejecutivo y buscar así el voto de confianza del Legislativo.

Hasta la fecha, solo la bancada oficialista de Perú Libre ha confirmado que votarán a favor de darle la investidura al gabinete Torres, mientras que Avanza País y los congresistas no agrupados del Partido Morado ya adelantaron su negativa.

Por su parte, la bancada de Fuerza Popular, que en un principio negó que le vayan a dar la investidura al cuarto gabinete de Pedro Castillo, ahora podría votar a favor de la confianza si el premier cumple con algunas exigencias , según manifestó su portavoz, Hernando Guerra García.

En una entrevista con Canal N, Guerra García determinó tres puntos bisagra. El primero de ellos es que Aníbal Torres haga una “rectificación” del ministro de Salud, Hernán Condori, y coloqué a alguien idóneo y preparado para el puesto.

La segunda exigencia indicada por el vocero de Fuerza Popular es “revisar otros ministerios cuestionados, como el de Transportes” y ver qué planteamientos tiene el Gobierno en relación a la seguridad ciudadana.

En tanto, el tercer punto es tener “una mirada del Perú donde no nos enfrentemos”. Por tal motivo, el Ejecutivo debe abandonar su posición a favor de la Asamblea Constituyente mediante el referéndum y la nueva Constitución.

“El Congreso es una institución que para muchos no será popular, pero es la institución abierta, plural, donde hay discrepancia y además que no tiene un gran poder. Lo que nos tiene que preocupar es el poder del Ejecutivo, ahí está el dinero, los recursos y nombramientos”, sostuvo.

Cabe precisar que mañana, jueves 17 de febrero, se reanudan las reuniones entre las bancadas y el presidente del Consejo de Ministros. Las agrupaciones que confirmaron su presencia en Palacio de Gobierno son las de Somos Perú, Perú Democrático, Juntos por el Perú y Alianza para el Progreso.

Al respecto, Guerra García, manifestó que Fuerza Popular solo se reunirá Aníbal Torres si este acude a la sede del Congreso de la República para entablar un diálogo . “Nos reunimos con Mirtha Vásquez. En este caso será la bancada quien lo decida, no quiero adelantar nada. Pero si viene acá lo recibiremos, no vamos a ir a Palacio. Este [Congreso] es el primer poder del Estado”, precisó

Además, destacó que este miércoles, durante una conferencia de prensa, el primer ministro se disculpó por sus declaraciones contra las bancadas opositoras del Legislativo.

“Hoy ha pedido disculpas. Tenemos un primer ministro que un día está ‘asado’ y otro nos acusa de casi ser subversivos, de sedición y lee nuestros nombres. Al día siguiente dice “vamos a conversar”, “a tomar un tecito”, cuestionó.

“Yo no admito un tecito de nadie que no ha aceptado que tiene un error. Y lo ha hecho hoy. Dos. Que invite bien. No que llame un secretario a otro, hasta ahora no hemos recibido ningún oficio [de invitación]”, añadió.

Por su parte, la bancada de Avanza País informó que no asistirá a la ronda de diálogo con el premier Torres. A través de un comunicado, se indicó que “amenazar” al Parlamento con denuncias que “pretenden criminalizar” a la oposición, no crea las “condiciones democráticas necesarias” para propiciar el diálogo.

