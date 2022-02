Pedro Castillo: Siete de cada diez peruanos rechazan su forma de conducir el país

Pedro Castillo participó de la entrega de la infraestructura de un colegio en SJM. | Imagen: Canal N

En medio de la crisis política, por la lucha constante entre el Ejecutivo y el Legislativo, el presidente de la República, Pedro Castillo se encuentra en problemas, ya que si aceptación y aprobación sigue bajando a comparación del inicio de su gestión.

Una encuesta de Ipsos-América TV se divulgó el último domingo por la noche, donde se muestra que nunca, desde el inicio, su aprobación había sido mayor a su desaprobación, pero el mejor de sus registros fue en septiembre del año pasado cuando alcanzó un 42% de aprobación ciudadana, pero en ese mismo momento su desaprobación se empinaba hasta el 46%.

Poco a poco, conforme fueron pasando los meses, su desaprobación fue incrementando, sin embargo, actualmente, la aprobación presidencial ha caído ocho puntos porcentuales y se ubica en un 25%, lo que quiere decir que solo uno de cada cuatro peruanos lo respalda.

La desaprobación, entretanto, ha subido al 69%, lo que indica que casi siete de cada diez peruanos rechazan su forma de conducir el país. En esta ocasión, además, la desaprobación ha empezado a sentirse con fuerza en las zonas que solían ser bastiones de esta administración: el centro (74%) y el sur (46%) del país .

Pedro Castillo pide cadena perpetua para él mismo si se demuestra que ha robado

El cambio del fugaz gabinete Valer al de Aníbal Torres, tras la renuncia de Mirtha Vásquez y la salida del exministro Hernando Cevallos, puede explicar un poco el por qué de esta abrupta caída. Pero no es todo, en realidad las personas son las que cuestionan al mismo mandatario. De hecho, un 56% de los encuestados dice que el presidente debería renunciar (contra solo un 42% que dice que debería gobernar hasta el 2026). Y cuando se pregunta por la actitud que tendrían los consultados frente a una moción de vacancia promovida por el Congreso, 36% declara que estaría “definitivamente de acuerdo” y 17% que “podría estar de acuerdo”, mientras que un 15% señala que no cree que estaría de acuerdo y un 30% dice que estaría “definitivamente en desacuerdo” (un 2% no opina).

Conviene anotar, asimismo, que una mayoría de los encuestados, o sea, 74% se inclina por la opción de que se convoquen elecciones generales (esto es, presidenciales y congresales) en la eventualidad de que el profesor Castillo y la señora Dina Boluarte fuesen vacados o renunciaran, mientras que solo un 19% piensa que las elecciones a convocarse tendrían que ser solo presidenciales.

TEMAS URGENTES PENDIENTES

Pedro Castillo, pidió a los gobernadores regionales a agendar los temas de atención más urgente y ratificó su compromiso para avanzar en dicha tarea y lograr una verdadera descentralización, así lo afirmó en la reunión ejecutiva “Consolidando las agendas territoriales”, en San Borja.

Agregó que corresponde hablar el mismo lenguaje, tanto al Gobierno central como a las regiones, a fin de atender las necesidades más urgentes de la patria, como la salud pública y el retorno a las clases presenciales.

Según remarcó, la Ley de descentralización no debe estar solo en el papel o en la prédica, sino que tiene que hacerse realidad, algo que está enmarcado en los ejes que guían al Gobierno.

Tras referir que este encuentro político y técnico tiene que llevarse a cabo también en las regiones, recordó que ha dado instrucciones a los ministros para salir, dejar el pupitre y abrir las puertas y espacios a los gobernadores, quienes traen consigo las verdaderas necesidades que enfrentan los pueblos.

Castillo felicitó a los gobernadores regionales que asumieron la tarea de llevar la vacuna contra el COVID-19 a todos los rincones del país, al ser una de sus responsabilidades.





