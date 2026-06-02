Denuncian a expareja por abuso sexual a una adolescente con discapacidad en Surquillo: Acusado sigue prófugo

Un nuevo caso de abuso sexual. Jorge Jesús Centeno Castro es acusado de este acto contra la hija de su expareja en una vivienda del distrito de Surquillo. Según la madre de la víctima, la agresión ocurrió entre el 16 y el 24 de mayo en la casa ubicada en la avenida Tomás Marzano. La menor, una adolescente de diecisiete años con discapacidad mental severa, habría sido víctima de violencia sexual durante más de una semana. El acusado permanece no habido.

Decenas de vecinos y familiares de la víctima se congregaron para exigir que el acusado responda ante la justicia. La madre de la menor relató que las sospechas surgieron cuando notó cambios en el comportamiento del hombre, quien era su pareja hasta días antes de la denuncia.

“Me comenzó a gritar y a tratar mal, luego me advirtió que no me metiera con mi hija, sabiendo que tenía discapacidad”, declaró a Latina Noticias.

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La madre precisó que los abusos comenzaron desde hace una semana, periodo en la que la adolescente, llorando y alterada, le reveló lo ocurrido.

“Desde el 16 de mayo hasta el 24 de mayo, él estuvo abusando de mi hija. El 24, en la noche, cuando ella me contó, fuimos a la comisaría de Miraflores a sentar la denuncia”, afirmó.

Habitantes del distrito limeño se movilizaron para exigir la captura de Jorge Jesús Centeno Castro| ATV

Amenazó a la adolescente

El relato de la madre detalla que el acusado se valió de la confianza familiar y de la condición de discapacidad de la menor para aislarla y cometer los abusos. En varias ocasiones, el hombre habría amenazado a la adolescente para evitar que denunciara los hechos.

“Le decía que si contaba algo, iba a hacerle daño a su mamá. Tenía un arma y la amenazaba”, relató Mamani, quien también pidió garantías para su vida y la de su hija.

La madre explicó que en algunos momentos la menor acompañaba a la familia a otra vivienda y que los abusos se habrían perpetrado no solo en el domicilio de Surquillo, sino también en un baño del lugar donde la madre trabajaba. La adolescente ahora teme ingresar a los baños sola y presenta episodios de ansiedad y miedo.

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Según la denuncia presentada en la comisaría, la madre esperaba que tras los exámenes médicos y la confesión recogida en audio por la familia, el acusado fuera detenido. Sin embargo, el hombre habría abandonado la vivienda el miércoles posterior a la denuncia y su paradero es desconocido.

Una adolescente de 17 años con discapacidad fue agredida sexualmente en una vivienda de Surquillo| ATV

Jorge Jesús Centeno Castro, de 44 años, trabajaba de forma eventual y realizaba servicios de taxi. La madre de la víctima también expresó preocupación por la supuesta protección que el acusado podría recibir debido a la existencia de familiares vinculados a la policía.

La familia solicita apoyo y protección, además de una intervención efectiva por parte de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Canales de ayuda

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): La Línea 100 brinda orientación gratuita, confidencial y especializada para víctimas de violencia familiar y sexual. Está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, y se puede acceder llamando desde cualquier teléfono fijo o móvil.

Centro de Emergencia Mujer (CEM): El CEM ofrece atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia. Existen centros en diversos distritos de Lima y regiones del país. Se puede acudir directamente o comunicarse a través de la Línea 100 para recibir información sobre la ubicación más cercana.

Policía Nacional del Perú (PNP): Las comisarías a nivel nacional reciben denuncias de abuso sexual y garantizan la activación de los protocolos correspondientes. En situaciones de emergencia, se puede llamar al 105.