Policía recupera tres camionetas robadas en Villa El Salvador: criminales les cambiaron las placas

En un exitoso operativo, la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) allanó un búnker en Villa El Salvador, donde se encontraron tres vehículos robados: dos camionetas Kia Sportage y una minivan. Los delincuentes utilizaban placas de rodaje adulteradas para evadir a las autoridades.| Latina Noticias

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró recuperar tres camionetas robadas en un operativo realizado en Villa El Salvador, según reportó Latina Noticias. El hallazgo se produjo durante una serie de acciones coordinadas por la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) en distintos puntos de Lima Sur, con especial énfasis en las zonas de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.

Los agentes ubicaron los vehículos en un establecimiento situado sobre la avenida María Elena Moyano, en el distrito de Villa El Salvador. El lugar permanecía con escasa iluminación, lo que facilitó que los delincuentes ocultaran las unidades sustraídas. En el interior del local se encontraron dos camionetas Kia Sportage, valoradas en más de 20 mil dólares cada una y una minivan Changan que, de acuerdo con los investigadores, presentaban placas de rodaje adulteradas.

El general Humberto Alvarado, jefe de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, detalló que las placas colocadas en los vehículos no correspondían a las originales, aunque las imitaban con gran similitud.

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Policía recupera tres camionetas robadas en Villa El Salvador tras operativo nocturno| ATV

“La placa de rodaje que se está visualizando no es una placa original. Sin embargo, reúne similitudes muy cercanas a las originales, donde no va a ser fácilmente percibido mediante un patrullaje móvil en la vía pública”, explicó el alto mando policial.

Vehículos clonados y técnicas de ocultamiento

Durante la inspección, los agentes confirmaron que uno de los vehículos, originalmente con placa AHO503, había sido reportado como robado en el distrito de Surco el pasado 25 de mayo. Según el general Alvarado, la rápida identificación se debió a las pesquisas y pericias preliminares efectuadas en el lugar.

La minivan Changan localizada en la parte posterior del almacén también presentaba una placa falsa. El jefe policial precisó que los responsables recurrieron a una placa con un alfanumérico que correspondía a un vehículo similar, una modalidad que dificulta la detección en controles de rutina.

“Utiliza un alfanumérico en la placa de identificación vehicular con la finalidad de que cuando la policía realice los registros de identificación móvil en la vía pública, va a verificar que correspondería a este mismo vehículo. Sin embargo, es clonado”, explicó Alvarado.

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Tres vehículos robados fueron encontrados en Villa El Salvador| Latina Noticias

La minivan suele emplearse tanto para movilidad escolar como para el transporte de materiales textiles. La placa original que corresponde a este vehículo sería CHR050, según las declaraciones policiales.

Recomendaciones si eres víctima de robo de tu vehículo

Mantén la calma y busca un lugar seguro antes de tomar cualquier acción. Evita exponerte a situaciones peligrosas. Aléjate rápidamente del lugar donde ocurrió el robo y asegúrate de que no corres ningún riesgo físico antes de comunicarte con las autoridades.

Llama inmediatamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) para reportar el robo. Marca el 105 o acude al número de emergencia de la PNP para informar lo sucedido. Proporciona detalles precisos sobre el lugar, la hora y cómo ocurrió el robo.

Proporciona todos los datos posibles: marca, modelo, color, año, número de placa y circunstancias del robo. Tener estos datos a la mano agiliza la búsqueda y las acciones policiales. Si tienes fotos del vehículo, compártelas con los agentes para facilitar la identificación.

No intentes recuperar el vehículo por tus propios medios, evita confrontar a los delincuentes. Enfrentar a los responsables puede poner en peligro tu integridad. Deja la recuperación en manos de las autoridades especializadas.