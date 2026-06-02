Perú

Presidente del TC lamenta renuncia de Luz Pacheco y niega que se le haya dado la espalda por funcionario

Magistrado Helder Domínguez no precisó los motivos por los que la mayoría prefirió respaldar a un cuestionado funcionario, solo dijo que se priorizó lo dispuesto en el Reglamento de la institución

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Hombre con gafas, traje oscuro y banda roja y blanca, hablando en un micrófono. Arriba a la derecha, la cara de Luz Pacheco en un círculo.
Domínguez Haro asumió la presidencia del TC ante la salida de Luz Pacheco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Haro, lamentó la actual situación en la que se encuentra la institución tras la renuncia de la magistrada Luz Pacheco a la titularidad.

“Lamentamos todos los magistrados haber llegado a esta situación que significa tratar de solucionar los problemas del TC. En este momento, creo yo, estamos en una reflexión conjunta de los magistrados para poder abocarnos a los nuevos retos que el TC tiene para el presente año”, dijo Domínguez en entrevista con RPP Noticias.

Como se recuerda, Luz Pacheco dimitió luego de que 5 magistrados prefirieron mantener al director general de Administración del TC, Rodolfo Albán Guevara, a quien ella le había quitado la confianza por múltiples razones.

Al respecto, el flamente presidente del TC aseguró que no se prefirió al referido funcionario sobre su colega magistrada, sino que se prefirió “la normartividad constitucional”. Explicó que el Reglamento de la institución establece que el Pleno designa y remueve a determinados funcionarios, entre ellos el director general de Administración.

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“Hemos preferido la normatividad constitucional, lo que dice nuestro texto constitucional y reglamentario”, dijo. “Hay un deber, lo señala expresamente nuestro reglamento, del magistrado de cumplir con no solamente la Constitución, sino también con la ley orgánica y nuestro reglamento. O sea, hay un deber inexcusable de poder nosotros cumplir con nuestra normatividad. Ese es el mensaje que queremos dar nosotros”.

La renuncia de Luz Pacheco

La magistrada Luz Pacheco presentó su renuncia a la presidencia del TC, tras un quiebre interno con la mayoría de sus colegas, quienes se opusieron a su decisión de cesar al director general de Administración, Rodolfo Albán Guevara. Pacheco fundamentó su salida en la imposibilidad de continuar en el cargo luego de que cinco magistrados respaldaran la permanencia de Albán Guevara, un funcionario al que consideraba no idóneo para la gestión administrativa de la institución.

La magistrada Luz Pacheco detalla en entrevista las razones que la llevaron a dimitir como presidenta del Tribunal Constitucional, señalando la negativa a remover a un alto funcionario que considera no idóneo para el cargo. Video: Willax TV

Según detalló la propia Pacheco, desde diciembre de 2025 insistió ante el pleno en la necesidad de relevar a Albán Guevara por “falta de competencias adecuadas” y por su actuación ante casos internos, como el de la exjefa de Recursos Humanos, Susana Távara, y la formación de un sindicato, considerada por la magistrada una medida incompatible con el puesto de confianza que ocupa. “Desde el mes de diciembre del año pasado yo vengo insistiendo para cambiar a un funcionario de alta dirección que considero yo que no tiene las competencias adecuadas para ese puesto”, afirmó.

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La crisis se agudizó cuando Pacheco dispuso que Albán Guevara dejara el cargo el 31 de mayo. Los magistrados Helder DomínguezFrancisco MoralesCésar OchoaGustavo Gutiérrez y Pedro Hernández anularon esa resolución y reafirmaron la confianza en el funcionario, resolución que llevó a la presidenta a plantear un ultimátum: “Si ustedes se la reafirman, yo no sigo en la presidencia”. Finalmente, solo Manuel Monteagudo respaldó la posición de Pacheco.

La magistrada reconoció que la decisión de sus colegas fracturó totalmente la confianza al interior del tribunal. “La confianza se ha roto totalmente. Si prefieren al señor Albán que a mí, perfecto. Yo respeto las decisiones”, sostuvo. La renuncia se hizo efectiva el 31 de mayo y desde entonces la presidencia recayó de manera interina en Domínguez Haro.

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