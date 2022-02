Rebeca Escribens bromeó con la visita de Sheyla Rojas a la Virgen de Guadalupe: “Tendría que ir de rodillas desde Perú para que la perdone”

Rebeca Escribens le hace peculiar broma a Sheyla Rojas. (Foto. Instagram)

Luego que Sheyla Rojas publicara en sus redes sociales su visita a la Basílica de Guadalupe; la conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, no dudó en bromear al respecto. La también actriz, quien se caracteriza por hacer noticia debido a sus ocurrencias, pidió a la rubia que deje en paz a la virgen, pues tiene mucho trabajo “con tantos pecadores”.

Sin embargo, tras pensarlo mejor, indicó que podría ser una buena idea para que la perdone, aunque para ello tendría que ir de rodillas hasta la Basílica, pero desde Perú.

“Oye, Sheyla me preocupa. Qué hace yendo a la basílica de la Virgen de Guadalupe a rezar. Déjala tranquila que bastante chamba tiene con muchos pecadores, incluyéndote a ti”, señaló fiel a su estilo.

No contenta con ello, Escribens continuó con sus bromas, arremetiendo contra Sheyla Rojas.

“Aunque, sí seria bueno que vaya. Tendría que ir de rodillas caminando desde Perú hasta allá para que la perdone”, acotó la conductora causando la risa de los presentes.

Cabe indicar que Sheyla Rojas y Rebeca Escribens tienen una buena relación amical, y no es la primera vez que bromea de esa forma con la modelo.

¿SHEYLA ROJAS TERMINÓ CON SIR WINSTON?

De esta manera, Rebeca Escribens dio paso a una nota de Sheyla Rojas donde se le ve visitando la Basílica de Guadalupe, el santuario de la Iglesia católica donde se le rinde homenaje a la Virgen de Guadalupe. Esto en medio de los rumores de su ruptura con su novio Luis Miguel Galarza, más conocido como Sir Winston.

Como se recuerda, hace un mes la pareja protagonizó una pelea. En aquella ocasión, la rubia indicó que fue producto de sus celos, pues vio unas conversaciones con mujeres en el celular de su pareja, a quienes llamaba “mi reina”. Tras reconciliarse, la modelo aclaró que ya habían solucionado sus diferencias, y que ella había exagerado.

Sin embargo, esta vez, Rojas ha preferido no hablar a respecto. Solo publica imágenes en el gimnasio y tiktoks que serían una especie de indirectas.

La especulación inició cuando Sheyla no publicó nada en su cuenta de Instagram sobre el 14 de febrero, fecha en que se celebra el día de los enamorados. Además, escribió en su red social: “Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí”. Mientras que su historia publicó: “Y sin buscarlo, encontrarás a esa persona que también se haya cansado de juegos y que su lealtad esté a la misma altura que la tuya”.

¿Sheyla Rojas terminó con Sir Winston? (Foto: Instagram)

SHEYLA ROJAS QUERÍA CASARSE CON SIR WINSTON Y TENER HIJOS

El pasado 2 de enero, a través de una entrevista con Magaly Medina, Sheyla Rojas contó detalles de por qué se peleó con su novio Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston. Además, confesó que quería casarse con él y darle hijos.

“No hemos hablado de matrimonio porque, en realidad, yo creo que es algo que él lo tiene que hacer, a él le tiene que nacer”, explicó la figura de la farándula en aquella ocasión, quien tiene menos de un año con su pareja.

“Él sabe que yo quiero tener hijos, que yo me quiero casar, que quiero formar mi familia, y tampoco me voy a quedar esperando toda la vida, tres o cuatro años, yo no lo esperaría y él lo sabe”, acotó Rojas, dejando en claro que ya se estaba tardando.

SEGUIR LEYENDO: