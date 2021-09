Laura Bozzo: ¿De qué delitos graves se le acusa en México y por qué decidió esconderse de la justicia?

Laura Bozzo: la cuenta regresiva para la conductora de TV quien es buscada por 195 países

La conductora de televisión mexicana Laura Bozzo, enfrenta un cargo con consecuencia de pena privativa de la libertad, su situación se agrava, ya que por más de un mes la peruana se encuentra en la clandestinidad y prófuga de la justicia.

Uno de los cargo que se le imputan a la también abogada es la evasión del fisco, el cual al no cumplir con el pago de éste impuesto, las posibilidades de ir a la cárcel son muy posibles.

Recordemos que Laura Bozzo siempre ha mostrado una actitud desafiante sobre estos temas, ya que en Perú, tuvo un caso similar, pero logró salir parada de estas acusaciones. Sin embargo, su situación en México es distinta ya que habría cometido más delitos.

En el siguiente informe te contaremos qué es lo que realmente sucede con Laura Bozzo y por qué es buscada por la Interpol en 195 países.

LAURA BOZZO Y EL DELITO QUE PODRÍA LLEVARLA PRESA POR LARGOS AÑOS EN MÉXICO

Laura Bozzo, actualmente es acusada por cometer un delito fiscal que merodea los 13 millones de pesos, es decir casi 60 mil dólares. Este delito es conocido en el argot fiscal como depositaria infiel, ya que no habría estado generando estos pagos que las autoridades mexicanas lo exigen.

Esto se da, luego de que la presentadora peruana decidiera vender un inmueble que se encontraba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al vender esta propiedad, en la cuenta bancaría de Laura Bozzo, ingresó cerca de 13 millones de pesos de manera ilícita, por lo que su pena alcanzaría entre 3 y 9 años en prisión.

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR) a la conductora de Televisa se le impuso la medida restrictiva justificada, por lo que debió ir a un reclusorio llamado Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, donde pasaría entre tres a nueve años de prisión.

Sin embargo y aludiendo que su estado de salud es delicado, la conductora decidió no presentarse, agravando aún más su situación, ya que se encuentra prófuga de la justicia mexicana y esto le sumaría más años de prisión.

¿QUÉ ES EL FISCO Y POR QUÉ LAURA BOZZO PODRÍA IR PRESA EN MÉXICO?

Es importante señalar que, en México, se aplica el término fisco al Estado como agente económico, como administrador de los ingresos públicos .

Según especialistas, en las leyes gubernamentales mexicanas el término fisco se usa en dos sentidos:

El primero es para designar al Estado como titular de las finanzas públicas, esto es, de los ingresos y de los gastos sistematizados en el presupuesto, y que tienen por objeto la realización de determinadas funciones.

El segundo es para utilizar el vocablo para referirse en forma particular al Estado, y a las autoridades hacendarias al recaudar los ingresos públicos en particular los fiscales.

LAURA BOZZO SE DEFIENDE ACUSACIONES MEXICANAS

Hace más de un mes, para ser exactos el 11 de agosto, Laura Bozzo tuvo un enlace telefónico con el noticiero de ATV en Perú, donde contó a groso modo la situación que vive en la actualidad, tras ser acusada por las autoridades mexicanas.

La también abogada, aseguró que todo se trata de acusaciones sin argumentos y no dejó de defenderse. Esa comunicación, ella lo hizo de manera clandestina, ya que se encuentra en calidad de prófuga.

“Yo no sé de dónde salen estas cosas. Yo de ese tema ya no habló, que hablen mis abogados, yo ya no tengo nada de que hablar”, fueron las palabras de la autodenominada ‘Abogada de los pobres’.

De acuerdo a medios internacionales, Bozzo estaría escondida en un conocido hotel de Ciudad de México trabajando en su defensa. Sin embargo, su situación es más delicada, ya que según indica su estado de salud es muy complicado y de ir a un centro de prisión, sería “como firmar su sentencia de muerte”.

