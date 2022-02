Mávila Huertas regresa a la televisión peruana con programa periodístico en Panamericana

Mávila Huertas regresa a la televisión peruana tras su sonada renuncia a la conducción de Cuarto Poder. (Foto: Panamericana)

Luego de su sonada salida de América TV y Canal N, la periodista Mávila Huertas volverá a las pantallas chicas desde el próximo lunes 28 de febrero bajo la señal de Panamericana Televisión.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de Cuarto Poder confirmó su participación en el nuevo programa de Panamericana “20 22 en 24 horas” y aseguró que buscará entregar lo mejor de sí para el beneficio del público.

“Gracias Panamericana y Renato Montoya por este nuevo proyecto periodístico. Un nuevo reto, un nuevo comienzo. Una maravillosa oportunidad de dar lo mejor de nosotros para el público. Nos vemos pronto”, se lee en su post.

Del mismo modo, en el video promocional se puede ver que el canal resalta los “30 años de experiencia periodística, compromiso y credibilidad” de la presentadora de TV. “En búsqueda de la verdad y sin censura para usted esté bien informado”, se le escucha decir a Huertas.

El post rápidamente llamó la atención de los internautas y de algunos personajes del medio. La exreina de belleza Maju Mantilla y el periodista deportivo Erick Osores felicitaron a la mujer de prensa por su nuevo reto profesional en otra casa televisiva.

“20 22 en 24 horas” es el nuevo programa periodístico que conducirá Mávila Huertas tras renunciar a América TV y canal N. (VIDEO: Panamericana TV).

¿POR QUÉ MÁVILA HUERTAS RENUNCIÓ A CUARTO PODER?

Durante una entrevista para el programa web “Sálvese quien pueda”, conducido por Renato Cisneros y Josefina Townsend, Mávila Huertas confesó que renunció a la conducción de Cuarto Poder por una serie de discrepancias que tuvo con la dirección general de América TV.

Aunque dijo que su fastidio se debía a una “sumatoria de cosas”, decidió dar un paso al costado cuando se vio obligada a entrevistar al criptoanalista Arturo Arriarán , quien calificó de fraudulentas los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales, la cual fue ganada por el actual presidente Pedro Castillo.

Mávila se enteró por fuentes externas y no por Gilberto Hume, director periodístico de América TV, que este personaje había sido planteado por Carlos Raffo, quien fue asesor de Keiko Fujimori durante la campaña presidencial. “Yo dije que no me parecía la persona idónea para ser entrevistada en el marco de una discusión de fraude”, indicó Mávila.

TAMBIÉN LE DIJO ADIÓS A CANAL N

Mávila Huertas contó que rompió su vínculo laboral con Canal N, donde tenía un programa llamado “2021″, porque no le gustó para nada cómo se informó sobre el ataque del grupo de extrema derecha La Resistencia durante la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti.

Recordemos que el medio publicó una nota de portada con la imagen de Huertas calificando el hecho como una “protesta ciudadana” y no como una “agresión” hacia el exmandatario. “Eso es lo que finalmente detona (su renuncia)”, precisó.

Nota de Canal N sobre protesta. (Foto: Captura Twitter)

Además de ello, reveló que creía que Clara Elvira Ospina, quien fue directora periodística de Canal N, fue despedida por una decisión política interna, debido a que la casa televisora estaba preocupada por el pase de Pedro Castillo a segunda vuelta.

¿QUIÉN CONDUCE CUARTO PODER?

Sebastián Salazar y Tatiana Alemán se despidieron de Cuarto Poder el 12 de diciembre de 2021 tras cinco meses estando al frente del programa periodístico. En su reemplazo, Sol Carreño regresó a la conducción del espacio de América TV . Desde el 30 de enero, la mujer de prensa se encuentra conduciendo semana a semana el dominical.

Recordemos que Sol Carreño ya había conducido Cuarto Poder en compañía de Augusto Thorndike, quien ahora pertenece a las filas de Willax. La periodista estuvo 15 años en el cargo de presentadora, pero se retiró en aquel entonces debido al “término de su contrato”.

