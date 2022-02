Moisés Piscoya, intérprete de lengua de señas y el pedido a Ricardo Mendoza: “¡Dejen de burlarse!”

Moisés Piscoya criticó las expresiones de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar.

Las infelices expresiones que los comediantes Ricardo Mendoza (conocido por su participación en el canal Hablando Huev...) y Norka Gaspar emitieron en torno a una historia de agresión sexual contra una niña sigue generando indignación. Ocurrió en el programa de de conversación de YouTube, Complétala, y ambos personajes se burlaron de una desgarradora situación en un transporte público.

Este video ha generado el repudio de varias personas en redes sociales, e incluso algunas organizaciones se han sumado al rechazo. La Defensoría del Pueblo escribió: “Rechazamos expresiones en programa #Complétala de YouTube, en el que se bromea sobre agresión sexual contra niña que viajaba en transporte público. No debemos tolerar ni normalizar conductas de violencia sexual hacia niñas/os y adolescentes. ¡No es broma, es violencia!”.

Mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables afirma que las y los comunicadores, así como los medios de comunicación, cumplen un rol central para sensibilizar sobre esta álgida problemática social y tienen el deber de informar sobre estos hechos con objetividad, respeto de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. “Normalizar la violencia sexual que sufren las niñas y adolescentes, así como las mujeres en general, a través de la burla y la parodia, resta ciudadanía activa a la sociedad en su conjunto”, acotan.

Los hechos escalaron en redes sociales y aparecieron otros videos ofensivos donde se le ve Ricardo Mendoza tratando con sorna algunos temas delicados. Uno de esos videos muestran a Mendoza y Norka Gaspar hablando de un amigo que tuvo relaciones sexuales con una mujer privada de la facultad de hablar. “¿Cómo supo que fue consensuado?”, pregunta la comediante entre risas. La escena incluye una imitación de la persona muda.

Varios personajes públicos han salido al frente en Twitter para referirse a este hecho. Uno de ellos fue Moisés Piscoya, conocido intérprete de lengua de señas de TV Perú. “¡No lo puedo creer! Dejen de burlarse. Esto #NoEsBromaEsViolencia Durante los últimos meses, ha habido violencia sexual a mujeres sordas q hasta ahora no han podido proceder en su denuncia porq la @FiscaliaPeru exigen intérpretes de LSP (Lengua de Señas Peruana) acreditados y aquí en Perú no los hay”, escribió en Twitter.

Ricardo Mendoza suele tener expresiones polémicas en sus shows

Agregó que todos los intérpretes son empíricos en el país, y están esperando que el Ministerio de Educación acelere el tiempo para aprobar el perfil del intérprete, algo que es urgente.

A su vez, expuso un tema preocupante dentro de las mujeres con discapacidad. “Tengo una hermana sorda que me crió y no se pueden imaginar cuán presa fácil son para estos agresores, ¡porque no pueden denunciar en su idioma!”.

PIDEN SANCIONES

Rosario Sasieta, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, fue más allá y además de expresar su indignación contra Ricardo Mendoza, pidió sanciones a la Fiscalía. “Exigimos que a estos miserables que se han burlado del ultraje sexual a una niña les sea abierta una investigación fiscal inmediatamente. Todo tiene un límite”, señaló Rosario Sasieta.

Esto no quedó ahí, pues Sasieta ha iniciado una campaña en contra de estas figuras que se burlaron de un tema tan sensible.

“Quien se burla de una niña que ha sido víctima de un delito sexual no merece nada en la vida. Pido públicamente sean denunciados. Es imperativo que Fiscalía formule denuncia penal contra estos sujetos”, acotó Rosario Sasieta, que ha recibido el apoyo de varios usuarios de las redes sociales.

“¡Todas! Una niña que llora porque un delincuente la somete y la conductora diciendo ¿qué le pasa a esta cojuda? refiriéndose a la nena no tiene perdón. Fiscalía tutelen a los niños y accionen contra estos miserables”, señaló en otro momento la abogada.

SEGUIR LEYENDO: