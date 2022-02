Pedro Castillo: “Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia”

El presidente Pedro Castillo, anunció que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia. El jefe de Estado, hizo un llamado al ministerio del Interior para que cuanto antes, se coordine la salida de los militares a las calles tras declarar en estado de emergencia a Lima y Callao.

“Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande . No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, señaló el mandatario.

Cabe mencionar, que estas declaraciones las brindó al participar en la presentación de los resultados de un mega operativo en distrito de El Agustino.

En ese mismo contexto, Castillo Terrones manifestó que la Policía Nacional “sí tiene la capacidad de resguardar la seguridad ciudadana”, sin embargo, manifestó que tendrán mayores recursos cuando los miembros de las Fuerzas Armadas y los municipios se unan para erradicar la delincuencia que azota a la capital y al Primer Puerto.

Por otro lado, el jefe de Estado, reiteró su rechazo sobre las acusaciones de presunta corrupción dentro de su Gobierno y señaló que estas versiones son hechas por “ciertos grupos” que buscan “desquebrajar” la democracia del país.

“Rechazo que ciertos grupos que dicen defender la democracia y en la práctica la quiebran, nos quieren hacer ver como un gobierno más del montón y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en esta historia”, manifestó.

“ Si me demuestran que le he robado un centavo a este país, pido cadena perpetua empezando por mí mismo, porque tenemos que asumir la responsabilidad”, agregó.

CASTILLO RESPALDA A MINISTRO DE SALUD, HERNÁN CONDORI

Castillo Terrones, participó el último lunes de la inauguración de nuevos ambientes de la I.E N° 7070 María Reiche en el distrito de San Juan de Miraflores. Durante su discurso, el mandatario no dudó en agradecer al exministro de Salud, Hernando Cevallos, por garantizar, apoyar y organizar las campañas de vacuna a la población peruana.

Hernán Condori, ministro de Salud | Foto: Agencia Andina

En esa misma línea, el presidente no dejó de respaldar al ministro de salud, Hernán Condori, pese a los duros cuestionamientos que recibe el actual jefe del Minsa.

“Agradezco al exministro Cevallos por haberse fajado para garantizar la vacuna al pueblo peruano. Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital para hacer una alianza de la posta con la escuela porque venimos de esa cantera donde más se necesita”, expresó.

Tras estas declaraciones, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, consideró lamentable la opinión del presidente.

“No se trata de que un médico de la chacra venga y conozca la salud. Es un comentario totalmente inadecuado e inoportuno, como si los médicos de la chacra conocieran más como es el sistema de salud. No estamos contra los médicos generales, estamos contra un ministro que no tiene el perfil de gestión. Ahora, todos los gremios tenemos que coordinar para tomar medidas y salir a las calles a protestar, no nos queda otra alternativa. Si no nos escuchan de buena manera, nos obligan a tomar medidas de otra naturaleza”, sostuvo.

