George Forsyth se comprometió con su novia Sonia La Torre en Punta Cana

George Forsyth volverá a casarse antes de las elecciones municipales. (Foto: Instagram)

Más feliz que nunca. Tras divorciarse de Vanessa Terkes, George Forsyth le pidió matrimonio a su novia Sonia La Torre durante sus vacaciones por Punta Cana. A través de su cuenta de Instagram, la joven anunció que se casará con el exfutbolista.

En las fotos que posteó la joven se puede observar a a la pareja en la orilla del mar mientras se besan y sonríen mostrando el anillo de compromiso. Cabe precisar que esta publicación ya cuenta con miles de ‘me gusta’ en la mencionada red social.

“ Sí quiero, te amo ”, escribió la prometida de George Forsyth mientras señalaba el anillo de compromiso en su dedo. Por otra parte, el exfutbolista no ha realizado ninguna publicación en sus redes sociales hasta el momento.

Cabe precisar que George Forsyth y Sonia La Torre hicieron pública su relación en el 2021, aunque ellos fueron captados juntos a fines del 2020, pero en ese momento el exalcalde de La Victoria no quiso hablar sobre el tema.

Debido a que durante los primeros meses del 2021 el deportista se dedicó a su campaña presidencial, él no dijo nada acerca de su relación sentimental hasta el 19 de julio de ese año.

George Forsyth se comprometió con Sonia La Torre. (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES SONIA LA TORRE?

Sonia La Torre es una joven cajamarquina, tiene 28 años y su profesión es ingeniería industrial. De acuerdo al programa Magaly Tv: La firme, ella trabaja como gerente general de una de las empresas de gas y oxígeno más importantes de Cajamarca, la cual es de propiedad su padre.

Recordemos que antes que se hiciera oficial su relación, ella y George Forsyth fueron captados muy cariñosos en las playas de Cartagena de Indias, en Colombia. Además, cuando regresaron al Perú, no salieron juntos del aeropuerto y cada uno se fue por su lado para evitar ser grabados.

GIGI MITRE SE BURLA DE SU COMPROMISO

La conductora de Amor y Fuego al enterarse que George Forsyth le propuso matrimonio a su novia no puedo evitar señalar que coincidentemente se acercan las elecciones municipales, recordando que el exburgomaestre se casó con Vanessa Terkes en plena campaña electoral.

“ No quiero ser mal pesada, así que no quiero que me hagan caso, pero justo se acercan las elecciones municipales . No me hagan caso, borren lo que dije, no me hagan caso, tengo secuelas del covid”, manifestó.

RODRIGO GONZÁLEZ ASEGURA QUE EL AMOR FUNCIONA EN CAMPAÑA

Por su parte Rodrigo González señaló que en las campañas políticas siempre venden las historias de amor, por lo que no le sorprendería que George Forsyth se encuentra utilizando esta estrategia para captar votantes.

“ Será acaso que está repitiendo lo que ya nos hizo, ya nos vio la cara una vez, la Vanessa Terkes la campaña. El amor vende y jala ¿justo ahora vas a utilizar a otra chica, en otra ocasión? Como Álvaro Paz de la Barra con Sofía Franco, que después sale como la sufrida Franco, pero bien que se presta. No creo, no creo, ya nos iremos enterando”, dijo.

