Farruko promete devolver el dinero de las entradas donde predicó la palabra de Dios

Farruko devolverá dinero a sus fans que asistieron a concierto en Miami. (Foto: Instagram)

Farruko se volvió tendencia en las redes sociales tras su último concierto realizado en Miami, pues muchos de los asistentes se quejaron por el testimonio que dio el cantante puertorriqueño sobre el amor que siente por Dios, además de reescribir el contenido de algunas de sus canciones.

“ Todo eso está bien, pero pagamos para ver a Farru, no a Carlos predicando como un pastor ”, escribió un internauta en una de las publicaciones que hizo el cantante en su cuenta de Instagram.

Este comentario no pasó desapercibido por el cantante, quien lejos de molestarle le ofreció devolverle el dinero de la entrada del concierto, además de pedirle que acepte a Cristo en su vida.

Farruko respondió a fan. (Foto: Instagram)

“Pues lamento decirte hermano que Farru se retiró y el que está es Carlos. Envíame tu info y te hacemos una devolución de dinero con bendiciones de amor . ¿Aceptas Paypal, cryto o seller? Si aceptas a Cristo se te devuelve con bendiciones y amor. Te amo mucho”, respondió.

En otro momento, el artista urbano le dijo a sus fans que están a tiempo de no ir a sus conciertos, pues no volverán a ver a Farruko. “ Los que van a ver a Farruko están a tiempo de no ir. Se les puede hacer un reembolso. Los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor son bienvenidos”, añadió.

Asimismo, Farruko aseguró que seguirá dando sus conciertos por respeto a sus fans; sin embargo, una vez que acabe con sus compromisos, se dedicará 100 % a predicar la palabra de Dios y para ello utilizará sus plataformas digitales.

“Solo estoy cumpliendo mis compromisos, porque soy de palabra y debo un respeto a mis fans. Dios es un Dios de orden, y la plataforma que me quede la voy a utilizarla para llevar el mensaje. Los amo”, concluyó.

Farruko se retira de la música. (Foto: Instagram)

SE NEGÓ A CANTAR SU TEMA ‘PEPAS’

Durante su concierto en Miami, Farruko se negó a cantar uno de sus temas más conocidos y le pidió perdón a su público por las letras de sus canciones. “Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso”, dijo.

“ Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón ”, añadió.

¿QUÉ DICE LA LETRA?

“Pepa y agua pa’ la seca, to’ el mundo en pastilla’ en la discoteca”. La letra, aparentemente hace referencia a las drogas alucinógenas, comúnmente llamadas ‘pepas’ y que suelen tomarse con mucho líquido, pues producen deshidratación.

Además, el mismo cantante luego del estreno de su canción, a través de su cuenta de Twitter compartió un mensaje con unos emojis de pastillas, haciendo referencia al significado de su canción.

