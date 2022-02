Perú vs. Uruguay: Renato Tapia resaltó el escenario adverso de Montevideo, pero buscarán repetir lo de Barranquilla

Renato Tapia ha jugado con Perú ante los uruguayos en Copas Américas y Eliminatorias.

La selección peruana tiene la gran ocasión de poder clasificar al Mundial de Qatar 2022. Tan solo quedan dos fechas donde Uruguay es el primer rival en el mítico Centenario. Un escenario donde la ‘bicolor’ ha sufrido bastante para ganar, pero los antecedentes como el último en Barranquilla invitan a pensar que pueden conseguir un buen resultado. Justamente, eso mencionó Renato Tapia , quien resaltó que a pesar de lo complicado que es el campo ‘charrúa’, esperan repetir lo hecho ante Colombia.

“Partido complicado como serán los dos últimos de las Eliminatorias. No solo el Perú vs. Uruguay sino también los otros. Creo que va a marcar mucho lo que será la siguiente fecha. A tratarlo como tal, como una final. A tratar de llevarnos los puntos necesarios para poder en la pelea para ir al Mundial. Va a ser muy luchado, muy combativo, en una cancha donde los resultados no han jugado a nuestro favor, pero sucedió con Colombia y se puede sacar un buen resultado ”, señaló el mediocampista en una entrevista realizada para el programa ‘SportsCenter’ de ESPN.

El volante del Celta de Vigo confía en obtener un buen resultado en Montevideo y repetir la hazaña de Barranquilla. | Video: ESPN Perú

Y es que lo ajustada que se encuentra la tabla de posiciones minimiza el margen de error que pueda cometer cualquier selección que se mantiene en disputa como Ecuador (tercero con 25 puntos), Uruguay (cuarto con 22 puntos), Perú (quinto con 21 puntos), Chile (sexto con 19 puntos) y Colombia (sétimo con 16 puntos). Esos cuatro equipos están obligados a ganar sus partidos para tentar los dos cupos y medio restantes que faltan para que acudan a la Copa del Mundo. Los ecuatorianos solo necesitan sumar un punto para estar adentro, pero el resto sí necesita sumar para no complicarse en la última fecha.

Asimismo, el último triunfo en Barranquilla de la ‘bicolor’ hizo que se mantenga en la lucha y demuestre la capacidad que tienen como equipo para salir airosos ante las adversidades. Por tal motivo, no sería descabellado que puedan ganar a los uruguayos en condición de visita y en un estadio con mucha historia como lo es el Centenario.

Sobre esto último también declaró Tapia, resaltando la unidad de todo el plantel. “Somos un grupo que hemos roto muchos mitos y dichos. En eso se basa el equipo. Priorizamos el hecho de qué podemos hacer juntos y no lo que pueda hacer un jugador. Cambiamos el chip cuando nos metemos en modo selección. Eso ha hecho que el equipo pueda salir adelante ante muchas adversidades ”, dijo.

EMPATE ANTE ECUADOR

Parte de esa motivación salió de que el elenco nacional haya sacado un punto ante Ecuador en Lima. De hecho, Tapia se refirió a ese partido, en el que rescatan el empate y los anteriores resultados positivos. “No se perdió que era lo más importante y todo suma. Este punto te va a dar la vida como también te puede quitar muchas cosas. Pero el sumar y seguir positivo y mantener ese pensamiento que tenemos hace cuatro fechas. Eso nos motiva para los otros dos partidos que quedan ”, comentó.

MOMENTO DE EDISON FLORES

Por último, el volante del Celta de Vigo se refirió a la figura de Edison Flores, quien apareció en la pasada doble fecha e hizo que Perú pueda seguir en la lucha gracias a sus goles. “Para nosotros él siempre estuvo. Si bien es cierto que el fútbol es de momentos y uno tiene sus rachas positivas y negativas. Pero creo que siempre demostró que está hecho para grandes cosas. Nosotros lo sabemos, lo vemos el día a día en los entrenamientos. Sabemos lo que puede dar y para nosotros es una alegría que haya podido terminar con esa racha. Jugó muchísimo en la selección y después de mucho tiempo se lesionó, no le fue bien. Pero sabemos lo buena persona que es y de ahí de la calidad de jugador que es. Eso lo demostró ante Colombia y Ecuador”, finalizó.

Edison Flores celebrando el gol que le convirtió a Colombia en Barranquilla. | Foto: FPF

