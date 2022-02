Vladimir Cerrón: abogado de su madre fue designado como secretario general del Ministerio de Energía y Minas

Foto: @VLADIMIR_CERRON (Twitter)

Este jueves 10 de febrero se conoció que Loly Wider Herrera Lavado fue designado como secretario general de dicha cartera. Este puesto de confianza, fue otorgado nada más y nada menos que al abogado de la madre del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón.

A través de la Resolución Ministerial Nº 045-2022-MINEM/DM, que se publicó en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El documento fue suscrito por el ministro Carlos Palacios, quien también es militante de Perú Libre y aportante a la campaña de Pedro Castillo.

¿QUIÉN ES HERRERA LAVADO?

Herrera Lavado fue el abogado que patrocinó a Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón, en la denuncia que interpuso contra el ex congresista César Combina por el presunto delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada.

Según la madre del secretario general de Perú Libre, el exlegislador manchó la dignidad de su familia y la honra de la memoria de su esposo, Jaime Cerrón Palomino, al vincularlo como supuesto ideólogo de Sendero Luminoso.

Ante esto, Loly Wider Herrera Lavado informó que su patrocinada solicitó S/ 500.000 como reparación civil debido al daño psicológico y a la honra de su representada, dicha denuncia fue presentada en la Corte Superior de Justicia de Junín.

Por otro lado, al representar a Vladimir Cerrón, se conoció que Herrera Lavado fue uno de los abogados que suscribió el habeas corpus para liberar a los 27 trabajadores y funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín vinculados a “Los Dinámicos del Centros”.

Cabe destacar que en otra resolución publicada la noche del ultimo jueves, el ministro Palacios designó a David Fernando Caballero Llanos como jefe de su gabinete de asesores.

Caballero, se desempeñaba como director de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Transportes. Además, se conoció que el flamante asesor es dueño de una radio local, la cual siempre le brindó el apoyo a la campaña de Castillo y es pro gobierno.

VLADIMIR CERRÓN ATACA A CMP Y SACA CARA POR MINISTRO CONDORI

Vladimir Cerrón se mostró ofuscado tras las críticas que ha venido recibiendo el ministro de Salud Hernán Condori por parte del Colegio Médico del Perú. El secretario general de Perú Libre lamentó que dicha institución no respete a sus integrantes.

Cabe mencionar que su pronunciamiento se da luego de que gremio médico pidiera la salida de Hernán Condori del cargo de ministro de Salud.

“Colegio Médico del Perú no debe atacar a un miembro de su orden, es antiético, nunca se vio, si hay alguna denuncia debe procesarlo y esperar el dictamen, no adelantar opinión. Aquí lo que se hace es política desde una institución cuyo fin es la ética y la deontología, no más”, aseveró en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, el Colegio Médico del Perú exigió la renuncia del nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori Machado, tras los diversos escándalos sacados a la luz.

“Hemos acordado solicitar la inmediata renuncia del ministro de Salud porque las evidencias que se han señalado en el transcurso del día han sido bastantes severas. Por lo cual esperemos el presidente tome nota inmediatamente porque no podemos aceptar una persona sin las condiciones mínimas para dirigir un problema tan serio como es la tercera ola de la pandemia”, sostuvo el decano del CMP, Raúl Urquizo, en diálogo en RPP Noticias.

Según investigaciones de Perú21, el actual ministro de Salud es investigado por la fiscalía anticorrupción de La Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio al Estado, en específico de la Red de Salud de Chanchamayo.

