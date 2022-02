Mariella Zanetti asegura que no existe hombre que la domine: “No en esta tierra”

Mariella Zanetti afirma que no existe hombre que la domine. (Foto: Difusión)

Mariella Zanetti volverá a las pantallas de la televisión en la nueva temporada de “El Reventonazo de verano” y en una breve entrevista con un medio local reveló sentirse feliz de reencontrase con sus excompañeros de trabajo Manolo Rojas y Fernando Armas después de una larga ausencia.

Asimismo, señaló sentirse nerviosa de volver a usar plumas y lentejuelas así como de usar tacos y ropa “chiquita”. Además, recalcó que no tiene inconvenientes en usar ese tipo de ropa, pues siempre ha sido una mujer independiente, y en ese sentido, su actual pareja la apoya en todo.

Recordemos que la última vez que se vio a la actriz luciendo un vestuario lleno de brillantina fue el pasado mes de noviembre del 2021 cuando fue refuerzo de Gabriela Herrera en el programa Reinas del Show. En aquella oportunidad, señaló que no regresaría a trabajar como vedette pero sí volvería a lucir dicho trajes.

“No hay pareja, no hay hombre en esta tierra que a mí me diga qué hacer , para comenzar”, dijo para Trome y siguió resaltando que las decisiones de su trabajo solo le competen a ella. “Siempre he sido, gracias a Dios, una mujer independiente y que decide hacer lo que a mí me parece, que era lo correcto, y lo hacía porque es mi trabajo, y la persona que está a mi lado tiene que entender que es mi trabajo y apoyarme en todo”.

Además, aseguró que está contenta con su vida personal y que ningún hombre puede decirle cómo debe vestirse ni qué hacer. “Tengo mi pareja, él está muy contento y me apoya. Estoy muy contenta en mi vida personal, pero lo que queda claro es que no hay hombre en la tierra que me domine o me diga qué ropita no ponerme ”, sentenció.

Como se recuerda la también empresaria y comunicadora perteneció al recordado programa “Recargados de risa” en donde mostró su potencial como comediante. Dicho programa fue considera como el número uno de la televisión peruana hace varios años atrás y fue transmitido por la señal de América Televisión.

Cabe resaltar que Ernesto Pimentel conocido también como “La Chola Chabuca” se viene recuperando del trasplante de cadera y que en dos semanas será dada de alta de su rehabilitación, por lo que no formará parte del próximo estreno de su programa este sábado 12 a las 8 de la noche.

MARIELLA ZANETTI GANA PREMIO A “LA FRÍA DEL AÑO”

América Hoy premió a Mariella Zanetti por su reacción ante Melissa Paredes, cuando asistió al programa para hablar por primera vez de su ruptura con Rodrigo Cuba. Esto tras ser captada besando al bailarín Anthony Aranda.

Mariella llegó al programa y muy orgullosa recibió el premio. No sin antes decir que hasta ahora no entiende por qué Ethel Pozo lloró aquel día. Recordemos que en el mes de octubre, después que Janet Barboza y Ethel Pozo entrevistaran a Melissa Paredes, Mariella Zanetti entró al set de América Hoy y de frente le preguntó a la hija de Gisela Valcárcel por qué estaba llorando.

“Hola, muy buenos días, América Hoy. Sí, te pregunto ¿por qué lloras? ¿por qué están triste? Acá nadie se ha muerto. Acá se acabó una relación pero nadie se ha muerto, hijita. Seguimos para adelante”, indicó Mariella a Ethel Pozo. Por ello, se le otorgó el premio a “La fría del año”.

SEGUIR LEYENDO