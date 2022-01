Ernesto Pimentel se somete a trasplante de cadera tras caminar ocho años con bastón y padecer de una grave enfermedad.

Ernesto Pimentel se sometió a un trasplante de cadera tras ocho años de caminar con bastón. (Foto: Instagram)

La madrugada de este 06 de enero del 2022, Ernesto Pimentel tomó una drástica decisión con respecto a su salud ya que se sometió a un trasplante de cadera para mejorar su calidad de vida debido a que padece de una grave enfermedad.

A través de un comunicado que envió el equipo de prensa de la popular “Chola Chabuca”, el actor fue intervenido quirúrgicamente en la clínica Ricardo Palma luego de haber ingresado a las 5 a.m. para su operación.

Según lo informado, el actor cómico se mostró bastante optimista, puesto que le pondría punto final a la necrosis avanzada que viene carcomiendo los huesos de su cadera y que no le ha permitido movilizarse bien en los últimos 8 años pues ha estado caminando con la ayuda de un bastón.

Asimismo, Pimentel indicó que, como es natural, toda persona tiene temor ante cualquier operación, pero deja en manos de Dios que saldrá bien este procedimiento.

Cabe señalar que el conductor de “El Reventonazo de la Chola” descartó que su malestar se deba a los enormes tacos que utiliza su personaje y que son muy característicos de la “Chola Chabuca”.

“Yo quiero tanto a mi personaje que no voy a culparlo de nada de mis malestares. El doctor me ha dicho que es porque tengo una mala circulación de sangre por algún golpe que me di hace tiempo”, aclaró el conocido actor.

¿QUIÉN ES ERNESTO PIMENTEL?

Ernesto Pimentel es un presentador, comediante y drag queen popular en la televisión peruana por su personaje travestido, la chola Chabuca. Desde 2007 conduce El Reventonazo de la chola, un programa cómico, transmitido por la televisora peruana América Televisión.

En el 2019, Pimentel se convirtió en padre por primera vez a los 48 años, cuando nació su hijo Gael. Actualmente, es dueño de la productora Reventón, representante de su propio programa. Además, produce y protagoniza El circo de la chola Chabuca.

Ernesto Pimentel brinda mensaje en el Día de la lucha contra el VIH. (Foto: Instagram)

ERNESTO PIMENTEL Y EL VIH

El pasado 01 de diciembre del 2021, Ernesto Pimentel una vez más apoyó el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. El artista pidió a la población realizarse un descarte para estar prevenidos. Como se recuerda, hace más de 20 años, el presentador anunció que tenía VIH.

Además, confesó que en efecto sufrió de discriminación tras contar su situación, pero el cariño del público lo ha reconfortado día a día.

“Es una realidad, pero el éxito y el dinero hace que se olviden de eso. Yo no soy un referente para eso, yo quiero que me vean que soy una persona que no se dio por vencida. Tu estado de salud no determina quién eres, sino tus ganas de salir adelante, de cuidar a los demás y a ti sí”, indicó el actor cómico en Apropo.

“La gratitud me pega la vida, me hace ser mejor hijo, ciudadano y persona. Yo no soñaba con ser famoso ni conocido, sino ser feliz, pero cuando ustedes me dan la oportunidad de decir algo más, les agradezco”, acotó Ernesto, quien exhortó a las autoridades de salud agilizar la vacunación para las personas portadoras de VIH.

Ernesto Pimentel participa en campaña contra el VIH -SIDA. (Foto: Apropo)

SEGUIR LEYENDO