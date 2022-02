Paula Manzanal: su novio español solo buscaría hacerse famoso y audios lo prueban

Novio de Paula Manzanal solo la estaría usando. (Foto: Instagram)

Solo se quiere aprovechar de su popularidad. Khalida Mereví, exnovia de la actual pareja de Paula Manzanal, habló con el programa Amor y Fuego para contar que el empresario español solo busca hacerse conocido en los medios para poder formar parte de la farándula.

Pese a que ella intentó advertirle a la modelo peruana, ella salió en defensa de su pareja y hasta aseguró que se encontraba embarazada, por lo que pidió que respete a su familia. “Él y yo estamos esperando un bebé, no sé si ya te habrá contado, pero espero que me entiendas”, le dijo.

Sin embargo, Khalida no se quedó de brazos cruzados y se animó a revelar los audios que grabó, donde se puede escuchar a Christian ofrecerle 10 mil euros con la intención que ella forme parte del escándalo que tenía en mente realizar.

“ Te doy 10 mil euros para ver si me ayudas. Yo quiero salir en la tele, en algún programa de estos que me buscan en YouTube y ‘Sálvame’ ”, se le escuchar decir al novio de Paula Manzanal.

Asimismo, en esta misma conversación, la joven rechaza la propuesta de su entonces pareja. “Que yo no quiero, no tengo ganas, que ya en su momento me han ofrecido para ser famosa, hace un millón de años y dije que no”, respondió.

En otro momento, el supuesto empresario español sostuvo que a él lo iban a encontrar rápido en redes sociales pese a que la modelo peruano no publica imágenes al lado de él. “ A mí me sacan rápido, soy guapo. A mí Paula me ha dicho que es una pu... así es ”, añadió.

Finalmente, Christian asegura que estar en la farándula es un negocio rentable y hasta le puede dar mucho dinero, por lo que le vuelve a pedir ayudar a Khalida. “Está como te gusta... nos puede dar mucho dinero la farándula”, precisa.

CONDUCTORES DE AMOR Y FUEGO INDIGNADOS

Luego de escuchar los audios que presentó la expareja del novio de Paula Manzanal, Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron evitar mostrar su indignación y señalar que esa no era la manera correcta de uno hacerse conocido en la televisión, por lo que arremetieron contra él.

“ Vaya muerto de hambre este tipo ”, dijo en un primer momento la conductora. “La gente con que se relaciona Paula, que no venga a vender la moto que está con el hombre A-1, top y guapísimo”, añadió.

La expareja del novio de Paula Manzanal compartió un audio en el que se puede escuchar al supuesto empresario español confesando sus deseos de volverse famoso.

EXPAREJA DE NOVIO DE PAULA MANZANAL TEME REPRESALIAS EN SU CONTRA

En otro momento, Rodrigo González y Gigi Mitre revelaron que Khalida se iba a enlazar de manera telefónica con el programa, pero de un momento a otro canceló su participación señalando que estaba recibiendo amenazas por parte del entorno cercano de su expareja.

La joven indicó que su expareja tiene varios videos sexuales sobre ella por lo que podría difundirlos. Este fue el principal motivo por el que ella desistió en seguir declarando para Amor y Fuego y solo envió algunos audios que grabó.

