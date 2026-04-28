Gaby Pérez del Solar explica por qué sus hijas no juegan por Perú: “Se muere de ganas, pero hay problemas con la Federación”

La exvoleibolista de la selección peruana reveló detalles de la situación de sus primogénitas. Créditos: En Pared / TV Perú.

Gaby Pérez del Solar se refirió por primera vez a la posibilidad de que sus hijas integren la selección peruana de vóley. Ailani, la mayor, juega como central en Estados Unidos, mientras que Sabrina, la menor, ha ocupado posiciones de atacante y armadora.

En entrevista con En Pared de TV Perú, Pérez del Solar explicó que Ailani tiene el deseo de representar a Perú, siguiendo el ejemplo de su madre en los años ochenta. No obstante, remarcó que los compromisos académicos en Estados Unidos dificultan que la joven pueda sumarse al equipo nacional.

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“Bueno, mi hija, la mayor, le encantaría. Me dice: ‘Mami, déjame decidir a mí’. Lo que pasa es que no es que ella decida, ella no puede perder, está en el último año de high school y ya está haciendo la universidad, o sea, está haciendo las dos cosas a la vez”, señaló.

Pérez del Solar también mencionó que existen complicaciones relacionadas con la Federación Peruana de Voleibol. “No es fácil traer una, bueno, es peruana, pero creo que también hay problemas con la federación, con la liga, perdón, con la federación. Ella se muere de ganas, pero no creo que... No tiene, no va a tener tiempo. No va a tener tiempo”, precisó.

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Gaby Pérez del Solar explica por qué sus hijas no juegan por Perú.

Sobre Sabrina, indicó que ha decidido alejarse del vóley, por lo que ve poco probable que represente al país. “La segunda ya me dijo que quiere dejar de jugar vóley, así que no creo. No creo. Ella está más enfocada en otras cosas, es más bajita. Ailani, la mayor, sí es, está casi de mi tamaño”, comentó.

Aunque la opción de ver a Ailani en la selección nacional no está descartada, los estudios limitan esa posibilidad. “Pero no es fácil la parte académica. Y lo que un día me dijo: ‘Mami, cómo me hubiera encantado usar la camiseta número cinco y jugar al menos un partido por Perú’”.

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Pérez del Solar también recordó su regreso al país como invitada de honor en un torneo máster y expresó que le habría gustado que sus hijas compartieran ese momento en el coliseo. “Me dio mucha pena cuando vine, cuando hiciste lo de los máster. Sorpresa. Me dio pena que no estuvieran conmigo, porque algo así no... De repente hubiera entrado a jugar un ratito. Bueno, máster no, pero hubiera sido lindo que estuviera acá”.

Ailani es central en Estados Unidos. Créditos: Gaby Pérez del Solar / Instagram.

Rizola habló sobre las hijas de Gaby Pérez del Solar

Antonio Rizola, entrenador de la selección peruana de vóley, mantiene la esperanza de contar con las hijas de Gaby Pérez del Solar en el equipo nacional. Durante una entrevista con el programa De Una, el técnico brasileño abordó el presente y futuro de la ‘bicolor’, y se refirió a la posibilidad de incorporar a Ailani y Sabrina León.

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Rizola confirmó su interés en convocar a Ailani, la hija mayor de Pérez del Solar, quien se desempeña como central en Estados Unidos. Sin embargo, señaló que la principal dificultad radica en la compatibilidad del calendario internacional con los compromisos académicos de la jugadora. “Siempre estuvo. Ella misma, estando en Estados Unidos, como las otras que estudian allí, tienen dificultades para seguir el calendario internacional aquí”, explicó.

El entrenador relató que, hace un par de meses, Gaby Pérez del Solar mantuvo una conversación con el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas, en la que también se abordó el futuro de sus hijas en la selección. “Gabriela hace dos meses ya había estado en la federación y Gino me dice: ‘Gabriela está aquí’. Le digo: ‘Pregúntale por las hijas, que quiero hablar con...’ Y no hubo tiempo de llegar allí, porque ella estaba en la federación. Y Gino habló con ella”, contó.

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El técnico de la selección peruana detalló sobre su situación. Créditos: De Una / Ovación.

En ese encuentro, Pérez del Solar transmitió el interés de Ailani en representar a Perú, aunque admitió que todavía no se siente preparada para alejarse de su familia y establecerse en el país. “Ella dice que estemos tranquilos, porque no tiene tanta decisión de apartarse de la mamá y estar aquí en Perú para jugar. Claro que tiene el deseo de defender al país. No es el momento y vamos a esperar ese momento”, citó.

Rizola subrayó que la selección mantiene abiertas sus puertas para Ailani, comprendiendo sus prioridades y circunstancias personales. “Es claro que tiene ese deseo. Lo cierto es que, como joven, tiene sus miedos también. Y hay que entender eso. Ella fue criada prácticamente toda la vida allí”, manifestó.

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El brasileño también mencionó a Sabrina León, la segunda hija de Pérez del Solar, como una opción a futuro. “En hipótesis, son dos hijas. Una está un poco menos ligada al deporte y la otra mucho más. Y se dedica mucho a su escuela y trabaja. Y esta es la que está más presente allí”, indicó, dejando abierta la posibilidad de que ambas puedan integrarse al seleccionado nacional en el futuro.