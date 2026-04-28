Perú

‘Loco’ Wagner destaca la autenticidad de su amistad con Yaco Eskenazi: “No pierde su esencia”

El locutor y comediante compartió detalles sobre su estrecha relación con Yaco Eskenazi, resaltando que el conductor no ha perdido su esencia pese al paso de los años.

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El locutor señaló que, a diferencia de otros amigos que han cambiado, el presentador sigue manteniendo intacta su personalidad. Magaly TV La Firme/ ATV

El locutor y comediante Christian ‘Loco’ Wagner compartió detalles sobre la amistad que lo une con Yaco Eskenazi en una reciente entrevista concedida a Magaly TV La Firme. El conductor radial, conocido por su estilo irreverente y por su presencia en la escena de entretenimiento, destacó que la relación con Eskenazi mantiene su autenticidad a pesar del paso del tiempo y de los cambios propios de la vida pública.

Durante la conversación con el espacio televisivo, Wagner rememoró cómo un reportaje de Magaly TV La Firme sirvió como punto de reencuentro con el exfutbolista y presentador de televisión. “Lo chévere con Yaco es que hay amigos que por más que pase el tiempo no pierden su esencia”, afirmó el locutor en declaraciones al programa. Wagner resaltó que ese tipo de conexión no es frecuente con todos los conocidos de su entorno.

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‘Loco’ Wagner resalta su amistad con Yaco Eskenazi.
‘Loco’ Wagner resalta su amistad con Yaco Eskenazi.

Según relató el propio Wagner, varios amigos de su barrio han experimentado transformaciones notables con el paso de los años.

Eso me pasa con Yaco y no me pasa con todos mis amigos. Y eso que yo tengo varios amigos del barrio que con el paso del tiempo han cambiado y han modificado su, su esencia, su espíritu, su ADN ya no es el mismo. Ya no tienes nada que hablar”, detalló el locutor, quien valoró especialmente la constancia y autenticidad de Eskenazi en el trato personal.

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Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.
Yaco Eskenazi se despidió temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada con el 'Loco' Wagner y su stand up.

Un reencuentro gracias a Magaly TV La Firme

El reencuentro entre ambos ocurrió luego de un tiempo prolongado sin contacto. Wagner reveló que no veía a Eskenazi desde hacía “siglos”, hasta que una cobertura periodística los reunió nuevamente. La nota de Magaly TV La Firme propició que retomaran la comunicación y, a partir de allí, surgió la idea de llevar su amistad al escenario.

“A Yaco no lo veía hace siglos. Hasta que Otto (periodista de Magaly TV La Firme) nos unió. Lo que pasa es que el gordo Otto fue nuestro Ferrando. Nos juntó, nos propuso para hacer esta nota y dijimos por supuesto”, recordó.

Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.
Yaco Eskenazi y 'Loco' Wagner graban una vez por semana su stand up.

“Y el gordo nos escuchaba hablar tantas estupideces durante la grabación de la nota que me dijo: “Oye, deberían hacer un pódcast”, Pero claro, en paralelo, Yaco ya estaba un poco alucinando, dándole forma a su canal", agregó.

El locutor explicó que más adelante, la química y confianza entre ambos se tradujeron en la creación de proyectos conjuntos, incluyendo presentaciones en vivo en las que comparten anécdotas y experiencias.

“Lo hicimos en un barcito chiquito en Barranco. Al principio fue súper austero. Y fue creciendo”, contó el ‘Loco’, indicando que todo fue resultado de un trabajo arduo.

La reacción de Natalie Vértiz

Natalie Vértiz, esposa de Yaco Eskenazi, también fue mencionada en la entrevista. Wagner comentó que la modelo habría experimentado cierto desconcierto al escuchar las historias y episodios que ambos amigos cuentan en su show. El comediante hizo referencia a la naturalidad con la que él y Eskenazi abordan relatos de su pasado, lo que, según sus palabras, podría haber sorprendido a la ex Miss Perú.

Sin embargo, la modelo se fue dando cuenta que era el estilo del espacio de Yaco Eskenazi y se adecuó a la situación. Al punto de asistir al podcast y hasta intervenir en algunas ocasiones.

Caso contrario de la esposa del ‘Loco’ Wagner, quien hasta la fecha le ha dado un ‘no’ absoluto a asistir al espacio. “Es seria”, la definió el entrevistado de Magaly Medina, resaltando ue en algún momento dará su brazo a torcer.

Yaco Eskenazi se despide temporalmente de “La Granja VIP” por agenda recargada. Captura: La Granaja VIP.
Yaco Eskenazi y 'Loco' Wagner han hecho gran química.

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